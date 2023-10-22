Не спускают "глаз" с ВСУ: какое оружие использует враг на Бахмутском направлении
Генштаб ВСУ регулярно сообщает о ликвидации систем РЭБ и РЭР противника, а пополнить новой подобной техникой фронт довольно трудная задача. Однако на Восточном направлении РЭБ и РЭР россиян работает достаточно активно.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко, отметив, что особенно ощущается их работа на юге Клещеевки и в районе железной дороги на Бахмутском направлении. Также враг прибегает к применению и другого оружия и средств.
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Не только FPV-дроны
Россияне используют в частности БпЛА "Суперкам", "Орлан", для того чтобы "видеть" происходящее.
Именно поэтому украинские силы не всегда могут применять FPV-дроны. Однако в Серебрянском лесничестве в Луганской области была другая ситуация, ведь мешали деревья и не было высот. А на этом участке фронта есть возможность использовать их. И враг также запускает FPV-дроны,
– подчеркнул офицер Нацгвардии Украины.
Кроме того, по его словам, оккупанты чаще всего применяют самолеты – скорее Су-27 или Су-35 – для прикрытия своих наступательных операций.
Офицер Нацгвардии Украины рассказал об оружии, применяемом врагом на Бахмутском направлении: смотрите видео
К тому же россияне дистанционно минируют территории, а также устанавливают растяжки. Однако в то же время и ВСУ прибегает к этим средствам.
"Продвинуться даже 50 – 100 метров, это небольшое расстояние, но для пехоты каждый метр дается очень тяжело. Поэтому следует относиться с пониманием, когда люди считают, на сколько метров продвинулись Силы обороны или какая территория была отвоевана", – отметил Александр Дорошенко.
Ситуация на Бахмутском направлении
- За последние сутки на Бахмутском направлении украинские защитники сдержали все атаки россиян вблизи Васюковки и Андреевки.
- Кроме того, ВСУ не останавливают наступательные действия южнее Бахмута и закрепляются на завоеванных позициях.
- Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, капитан Илья Евлаш сообщал о продвижении Сил обороны на расстояние от 100 до 300 метров на разных участках фронта южнее города Бахмут.
- Более того, украинские защитники даже освобождают территории, которые россияне захватили с начала полномасштабного вторжения в Украину. И поэтому оккупантам придется отходить на трассу Горловка – Бахмут, которая находилась под огневым контролем ВСУ.
- Кроме того, 21 октября стало известно, что украинские пограничники поразили российских штурмовиков, желающих взять опорный пункт нашего подразделения. В результате удара были уничтожены боевые машины врага, пехота начала разбегаться, но наши пограничники накрыли их из минометов.