Уже это делаем: Подоляк сказал, какое оружие Украина может производить сама
Украина оказалась в сложной ситуации. В частности, на фронте военные остро ощущают снарядный голод, а украинские города страдают от недостаточного количества средств для защиты неба. Все это Украина не может производить сама.
Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в интервью для 24 Канала рассказал о том, что в Украине нет таких производственных мощностей, чтобы закрыть все свои потребности. Впрочем, есть и такие категории оружия, которые активно производят у нас.
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В чем Украина нуждается от партнеров
Чего мы точно не можем сделать и что нам нужно от партнеров – это системы противоракетной обороны. Особенно такого типа, как Patriot. К сожалению, Украина была зависима от тех же комплексов С-200, С-150, С-300 еще советского производства. Поэтому перестроить систему и построить полностью другую систему закрытого неба своими ресурсами просто невозможно,
– объяснил Михаил Подоляк.
Стоит заметить, что Patriot, которые уже используют для защиты украинских городов, прислали из Германии.
"Скажем большое-большое спасибо именно Германии. Она изменила всю парадигму своих отношений и к России, и к этой войне, за последний год существенно нарастив пакеты военной помощи. Германия понимает, что надо дозакрывать небо. Германия также самостоятельно не может это все сделать, учитывая количество ракет и дронов, которые Россия использует в этой войне, и территории, которую надо защитить", – подчеркнул Подоляк.
На сегодня, по мнению Подоляка, именно Германия выполняет ключевую лидерскую функцию по закрытию неба в Украине. В то же время ни она сама, ни другие страны, которые имеют гораздо меньшие возможности для предоставления нам именно противоракетных систем, не справятся с такой миссией. Например, из Соединенных Штатов Украине не предоставили ни одного комплекса.
"Страна, которая имеет много этих систем, сегодня занимается обсуждением "очень важных" тем внутренней повестки дня. Какая-то там война в Украине... Это, вероятно, должно кого-то другого волновать? Их это не должно волновать. Как с репутацией? Они потом сделают несколько десятков голливудских фильмов, как они спасают человечество. И это все будет проще", – сыронизировал Подоляк.
Украина имеет возможности для производства некоторых видов оружия
Кроме того, в Украине есть острая потребность в дополнительных артиллерийских возможностях. Нарастить производство, чтобы иметь в месяц 150 – 250 тысяч снарядов только силами Украины, является непосильной задачей.
"Невозможно производить авиацию, и поэтому нужна тактическая авиация, которая будет работать на другом уровне. Потому что все что могла отрабатывать Украина – это МиГи, Су еще старых поколений – до 27-го. Но Россия использует 31-го, 35-го, то есть уже другого поколения. Против них могут эффективно работать как раз таки F-16", – отметил Подоляк.
Однако есть и то, что Украина способна производить сама. По словам Подоляка, нашими силами возможно нарастить производство:
- дронов любых модификаций, в частности простых FPV-дронов;
- РЭБов – стационарных и мобильных систем;
- минометов 120 – 82 калибра;
- дальнобойных ракет.
Это возможно, и Украина это делает. Мы имеем соответствующий опыт, производственные возможности. Есть компоненты, которые Украина абсолютно точно увеличивает уже, и есть компоненты, без которых мы не можем дальше продвигаться. Опять же, если ты не закрываешь от тактической авиации линию фронта, она всегда будет под давлением России,
– добавил советник председателя ОПУ.
Россия уже несколько месяцев действует по одной тактике: засыпает КАБами определенный участок фронта, добавляет артиллерию, а потом отправили эти штурмовые отряды. К сожалению, это работает, поэтому Украина критически нуждается в оружии и авиации, которая сможет изменить эту ситуацию на противоположную.
Усиление украинской ПВО: что известно
- Вечером 11 апреля стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО. Об этом сообщила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк.
- В Литве и Польше сообщили, что пока не могут передать Украине системы Patriot. Лидер Литвы Гитанас Науседа объяснил, что у его страны просто нет этих систем. Он также добавил, что находить вооружение для Украины стало труднее, из-за их дефицита, одновременно Литва помогает Украине финансово. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что все системы Patriot, которые есть у них, принадлежат Соединенным Штатам.
- Между тем в Европарламенте отказались принимать решение о финансирования ЕС. Этого не сделают до тех пор, пока европейские государства не найдут 7 комплексов Patriot, которые просит Украина.