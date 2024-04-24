Какое вооружение сейчас нужно Украине больше всего и войдет ли оно в пакет помощи от США

Учитывая то, что российские войска актуализировали регулярные атаки, усиление противовоздушной обороны является одним из наиболее актуальных вопросов для Украины сейчас.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби на брифинге в Вашингтоне, информирует 24 Канал. В частности, он отметил важность согласования Конгрессом законопроекта по финансированию пакетов помощи для Украины.

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Россия усиливает атаки – Украине нужна ПВО

Отвечая на вопрос, какое оружие сейчас больше всего нужно Силам обороны Украины, Кирби отметил, что не будет "перерассказывать содержание следующего пакета".

Но, учитывая то, о чем мы все здесь говорили, очевидно, что им нужны средства противовоздушной обороны – ракеты-перехватчики,

– подчеркнул представитель Белого дома.

Оружие, чтобы замедлить наступление

Также Кирби отметил, что украинцам нужна артиллерия – 155 (калибр) и уточнил, что в частности, это очень нужно для (военного) командования на земле, "поскольку россияне продолжают продвигаться вперед".

В Белом доме предположили, что ВСУ могли бы использовать некоторые "другие возможности дальнего действия, например HIMARS". Кирби добавил, что последний пакет оборонной помощи США передали Украине в декабре прошлого года, поэтому отправка новой порции вооружения и амуниции является "критической".

К слову, Институт изучения войны (ISW) в актуальном отчете сообщил, что Россия хочет усилить ударную террористическую кампанию по Украине, чтобы ухудшить материально-техническое обеспечение украинских военных. Там предположили, что в ближайшее время ударов может стать больше.