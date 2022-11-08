Будут "гайки" всем оккупантам на левом берегу Херсонщины, – боец ВСУ о важности Угледара
Ситуация в районе Угледара остается самой сложной на фронте. Если ВСУ продвинутся еще на 10 – 15 километров от соседнего села Павловка, то смогут попадать по важной для россиян железной дороге.
Речь идет о железнодорожном сообщении, которое после "хлопка" на Крымском мосту спасает всю левобережнаю группировку оккупированных частей Херсонщины и Запорожья. Об этом 24 каналу сообщил военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась.
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Еще 10 – 15 километров и россиянам в Херсонской области будут "гайки"
Если мы перережем это железнодорожное сообщение, то всей левобережной группировке российских войск будут "гайки",
– сообщил Карась.
По его словам, у российских захватчиков уже недостаточно снарядов, экипировки и провизии. А после попаданий по этой железной дороге недостаток обеспечения будет приобретать критические объемы.
"Истерика, паника и дезорганизация, которая произошла у россиян после провала под Угледаром – это весомый момент. Это такой "хлопок" оперативного масштаба, который приобретает всероссийское значение", – отметил военнослужащий.
Карась объяснил значение Угледара: смотрите видео
Какая ситуация в Донецкой области: последние новости
- За минувшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области.
- Почти по всей линии фронта от Угледара до Лисичанска россияне пытаются совершать контрнаступательные действия. Кроме того, они прибегли к новой тактике в Бахмуте – хотят обойти город с Севера. Впрочем, для этого им нужно взять или по меньшей мере обойти Соледар.
- Спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый объяснил, что войско страны-агрессора сражается за Бахмут и другие населенные пункты Донбасса, чтобы высвободить себе место для оперативного маневра и выйти после этого на Краматорск, Славянск и выбить ВСУ из всей Донецкой области.
- Впрочем, российские военные терпят безумные потери от Вооруженных Сил Украины на Донбассе. Только в районе населенного пункта Майорск в среднем ежесуточно враг теряет 30 человек убитыми и где-то втрое больше ранеными.
- Несмотря на немалые потери от ВСУ, оккупанты и сами уменьшают боеспособность своего войска. Российские захватчики закрывают мобилизованных в подвалах, если те отказываются воевать. Один из так называемых лагерей для "мобиков" россияне обустроили в селе Завитне Бажання Донецкой области.