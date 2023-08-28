Работино имело весомую роль в обороне врага: в ВСУ назвали серьезную проблему россиян на Юге

Сейчас Вооруженные Силы достигают большого успеха в нескольких направлениях, в частности на Юге. Враг вынужден усиливать свою оборону, путем перебрасывания "элитных" подразделений по другим направлениям.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец. Он отметил, что в освобожденном поселке Работино уже завершились стабилизационные меры.

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Враг несет существенные потери

Наступательные операции Вооруженных сил Украины продолжаются сразу на нескольких направлениях. Населенный пункт Работино находится под полным контролем украинских сил обороны.

В системе российской обороны Работино имело весомую роль. Там была сконцентрирована значительная группировка российских оккупантов общей численностью более 10 тысяч личного состава,

– отметил офицер ВСУ.

Несмотря на то, что у россиян большое количество личного состава, они испытывают серьезный дефицит подготовленных кадровых частей. На территории Украины действуют четыре группы подразделений оккупантов: мобилизованные, кадровые части, призывники и наемники.

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Наиболее боеспособны именно кадровые подразделения противника, действовавшие на Запорожском направлении. Они понесли существенные потери личного состава и техники. У россиян не останется другого варианта, чем перебрасывать солдат с других направлений.

Противник не ограничен в количестве личного состава, но имеет ограничения в подготовленных кадровых частях, способных бросить вызов передовым штурмовым частям Украины,

– сказал Березовец.

В российских z-пабликах стоит стон и плач, касающийся недавнего отстранения командира 58-й армии страны-агрессора. Он предупреждал о будущих проблемах, однако, к счастью, российское командование не сделало нужных выводов.

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