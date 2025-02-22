Военный аналитик Ян Матвеев в эфире 24 Канала отметил, что ситуация в России сейчас такая, что у нее нет избыточных ресурсов. Благодаря Северной Корее Россия имеет достаточно боеприпасов, однако только их.

Смотрите также F-16 уже могут работать на фронте: авиаэксперт объяснил задачи истребителей

Матвеев добавил, что ситуация может измениться в случае точных ударов ВСУ по складам боеприпасов.

Что касается всего остального – артиллерии, ПВО, бронетехники, легких машин, – то здесь уже наблюдается общий дефицит,

– сказал Ян Матвеев.

Он пояснил, что противовоздушная оборона, артиллерия, бронемашины и танки в России пополняются преимущественно новыми единицами. Однако объемы производства небольшие, и они не способны полностью обеспечить потребности войны.

Восстановление в малых объемах

Кроме того, россияне частично восстанавливают старую технику. Однако этот процесс уже начал постепенно сокращаться в предыдущие годы.

Так, эта тенденция будет только усиливаться. Восстановленной техники со складов становится все меньше, а процент новых образцов – все больше. Однако значительного наращивания производства мы не наблюдаем, и это ничем не подтверждается, поэтому дефицит сохраняется по всем направлениям,

– сказал Ян Матвеев.

Военный аналитик также добавил, что Северная Корея может снова предоставить России вооружение, но только в небольших объемах. Ян Матвеев заметил, что если бы у России действительно было большое преимущество в личном составе, то они бы не привлекали на фронт северокорейцев.