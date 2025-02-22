Військовий аналітик Ян Матвєєв в ефірі 24 Каналу зазначив, що ситуація в Росії нині така, що у неї немає надлишкових ресурсів. Завдяки Північній Кореї Росія має достатньо боєприпасів, однак тільки їх.

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Матвєєв додав, що ситуація може змінитися у разі точних ударів ЗСУ по складах боєприпасів.

Що стосується всього іншого – артилерії, ППО, бронетехніки, легких машин, – то тут уже спостерігається загальний дефіцит,

– сказав Ян Матвєєв.

Він пояснив, що протиповітряна оборона, артилерія, бронемашини і танки в Росії поповнюються переважно новими одиницями. Проте обсяги виробництва невеликі, і вони не здатні повністю забезпечити потреби війни.

Відновлення в малих обсягах

Крім того, росіяни частково відновлюють стару техніку. Однак цей процес уже почав поступово скорочуватися в попередні роки.

Так, ця тенденція лише посилюватиметься. Відновленої техніки зі складів стає все менше, а відсоток нових зразків – усе більший. Однак значного нарощування виробництва ми не спостерігаємо, і це нічим не підтверджується, тому дефіцит зберігається в усіх напрямках,

– сказав Ян Матвєєв.

Військовий аналітик також додав, що Північна Корея може знову надати Росії озброєння, але тільки в невеликих обсягах. Ян Матвєєв зауважив, що якби у Росії дійсно була велика перевага в особовому складі, то вони б не залучали на фронт північнокорейців.