Три позиции: военный эксперт сказал, какое еще оружие нужно Украине, чтобы выбить врага

Украина получает мощную военную помощь от западных партнёров. Но для окончательной победы над врагом ее объемы должны увеличиться.

Сейчас нам нужны конкретные виды вооружения, которые могут изменить ход войны. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Андрей Жданов.

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Какого оружия не хватает Украине

По словам военного эксперта, украинским защитникам нужно больше оружия, чтобы окончательно выбить врага с нашей земли. Он назвал следующие позиции:

Самоходные минометы, а лучше – автоматические или полуавтоматические минометы. Это средство огневой поддержки пехоты непосредственно на переднем краю. Авиация – очень существенная огневая поддержка Современные танки – сейчас ВСУ воюют на Т-72. Жданов подчеркнул: несмотря на то, что они модернизированы, пора переходить на более современную технику. Речь идет о Leopard, AMX-56 Leclerc или Abrams.

Военный эксперт заметил, что на Leclerc от Франции вряд ли можно надеяться, ведь Макрон четко заявил о своей позиции. Зато США имеют на хранении достаточное количество Abrams, поэтому они могут предоставить их Украине. "Да, они не последней версии модернизации, но более или менее боеспособные и технически исправные", – подчеркнул он.

Жданов объяснил, почему США не торопятся передавать технику Украине. "Никто не хочет отдавать собственные запасы – их нужно заменить. Либо получить деньги на восстановление, либо получить гарантии безопасности от другой страны, либо начать производство новейших образцов вооружения", – отметил он.

Так, в США должен заработать собственный военно-промышленный комплекс. Тогда, полагает Жданов, они начнут снимать оружие с хранения и передавать Украине. Или поставлять то, что будет выпускать завод.

Ожидать поступления необходимого количества оружия можно не ранее осени. Его должны передать в рамках ленд-лиза.

Украина получит промышленные объемы вооружения, необходимые нам для формирования новейшей армии и проведения контрнаступательной операции,

– резюмировал Жданов.

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