Прорывов у россиян не будет: полковник запаса спрогнозировал ближайшие месяцы на фронте

У российских оккупантов стоит задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Движение фронта будет продолжаться от Угледара до Купянска. То есть на Восточном фронте.

Возможно, враг будет пытаться двигаться по восточной части Запорожского фронта. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Поэтому основное движение фронта будет продолжаться. Где-то от Угледара до Купянска. То есть это Восточный фронт. Возможно, они будут пытаться двигаться по восточной части Запорожского фронта, в районе Старомайорского, Урожайного", – предположил он.

Бои будут на Восточном фронте

Роман Свитан отметил, что захватчики делают попытки выйти на административные границы Донецкой области, двигаться с Юга на Покровск со стороны Старомайорского, Времевки, Новоселки. Наш механизм противодействия этому – достаточное количество сил и средств, выбор лучших оборонительных позиций.

По некоторым позициям нужно через контрнаступление вернуть ранее утраченные. Где-то, возможно, даже отойти. В зависимости от использования тех географических особенностей. Особенно на Донбассе там есть перепады, десятки метров. Поэтому удержаться на высотах,

– считает он.

Сейчас уже есть возможность остановить продвижение российских войск на Восточном фронте. ВСУ не хватает личного состава. Однако уже поступают силы и средства, увеличивается количество боеприпасов, техники.

"Исходя из стартовых данных, можно говорить о том, что ближайшие 3 месяца бои будут на Восточном фронте. Но прорывов у россиян точно не будет. Уже видно, что их механизм погас", – убежден военный эксперт.

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