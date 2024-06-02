"Россия ожидает ухудшения ситуации": какой будет ситуация на фронте летом
Несмотря на то, что май 2024 года стал антирекордным для россиян из-за количества потерь на войне с Украиной, примерно 1500 человек, оккупанты продолжают наступательные операции. Россия пользуется моментом, пока от США еще не пришла помощь в полном объеме.
Военный эксперт Давид Шейтельман рассказал 24 Каналу, что летом россияне будут продолжать наступательные операции. Оккупанты осознают, что потом ситуация у них будет не самая лучшая.
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Какой будет ситуация на фронте летом
Шейтельман рассказал, что в начале активизации наступлений россиян на линии фронта ВСУ имели недостаток вооружения, особенно боеприпасов, а также человеческих ресурсов. Российская разведка знала эту ситуацию, поэтому и пытается продвинуться как можно дальше вглубь территории нашей страны до того, пока полностью в Украину не придет военная помощь от США.
Россияне, как минимум на лето, будут пытаться продвигаться везде. Они рассчитывают, что через несколько месяцев их силы будут меньше, поэтому, что можно – то и делают сейчас,
– подчеркнул военный эксперт.
Также он объяснил, что летнее наступление является лучшим из-за климатических и географических причин. До осени россияне будут продолжать наступательные операции, пока ситуация в Украине не улучшится.
А если она не улучшится, то возможно россияне захотят что-то и еще (будущие наступления – 24 Канал). Однако пока до осени еще далеко,
– заметил Шейтельман.
Ситуация на линии фронта: кратко
- По состоянию на утро 2 июня на Харьковском направлении бои идут в направлении населенных пунктов Волчанск и Старица. Потери врага за сутки на этом направлении составляют 115 человек ранеными и убитыми.
- На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.
- Горячее всего сейчас в районе села Сокол Донецкой области – там продолжаются бои в трех локациях. Кроме того, продолжается отражение атак врага у Новоалександровки, Уманского и Яснобродовки.