Как с зимой изменятся события на фронте: объяснение военного обозревателя
Зимой побеждает та армия, которая лучше всего подготовилась. Украинские защитники уже начали подготовку к зимнему периоду, тогда как российские захватчики ее только имитируют.
В России отсутствует ресурс для обеспечения своих войск, поскольку на сегодняшний день нет стабильной линии фронта. Такое мнение 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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ВСУ будут иметь преимущество на поле боя
Следовательно, оккупанты не имеют возможности содержать какие-то территории, чтобы закрепиться там и обустроить оборону. Поэтому они фактически не могут обеспечить свои подразделения всем необходимым для зимнего периода.
В таком динамичном формате они не смогут полноценно обеспечить свои войска,
– сообщил Коваленко.
"Зимний период еще не означает, что будут остановлены боевые действия. Вооруженным Силам Украины вообще не нужно останавливать их, чтобы Россия не имела возможности как-то восстановить свой потенциал и потери", – заметил военный обозреватель.
Так, если оккупанты не смогут обеспечить всем необходимым для зимнего периода свою армию, то их потери будут все больше расти. И Вооруженные Силы Украины будут иметь преимущество на поле боя.
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Страна-агрессор перекинула на Юг Украины 25 тысяч захватчиков, но вряд ли сможет обеспечить их зимней формой или едой. Вероятнее всего, что россияне, чтобы спасти свою никчемную жизнь, будут воровать у местных жителей.
Они замерзнут и будут выглядеть довольно плачевно, когда будут убегать именно из правобережной части Херсона,
– отметил военный обозреватель.
"Это достаточно серьезная проблема, особенно морально-психологически, для военнослужащих, которые кроме того, что не могут справиться с давлением со стороны подразделений противника, не могут справиться еще и с природными условиями. Это факторы, которые также влияют на возможности подразделений держать оборону или совершать наступательные действия", – подытожил Коваленко.
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- Сейчас около 90% Херсона остается под российской оккупацией. Однако ежедневно есть хорошие новости об освобожденных населенных пунктах. Первый заместитель Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что в Бериславском районе есть очень хорошие новости.
- 1 октября украинские военные освободили Лиман в Доненецкой области. Известно, что в окружение попало много российских захватчиков.
- Украинские герои продолжают освобождать населенные пункты от российских оккупантов. По состоянию на 2 октября они взяли Торское на подходе к Кременной.