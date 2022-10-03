Как с зимой изменятся события на фронте: объяснение военного обозревателя

Зимой побеждает та армия, которая лучше всего подготовилась. Украинские защитники уже начали подготовку к зимнему периоду, тогда как российские захватчики ее только имитируют.

В России отсутствует ресурс для обеспечения своих войск, поскольку на сегодняшний день нет стабильной линии фронта. Такое мнение 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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ВСУ будут иметь преимущество на поле боя

Следовательно, оккупанты не имеют возможности содержать какие-то территории, чтобы закрепиться там и обустроить оборону. Поэтому они фактически не могут обеспечить свои подразделения всем необходимым для зимнего периода.

В таком динамичном формате они не смогут полноценно обеспечить свои войска,

– сообщил Коваленко.

"Зимний период еще не означает, что будут остановлены боевые действия. Вооруженным Силам Украины вообще не нужно останавливать их, чтобы Россия не имела возможности как-то восстановить свой потенциал и потери", – заметил военный обозреватель.

Так, если оккупанты не смогут обеспечить всем необходимым для зимнего периода свою армию, то их потери будут все больше расти. И Вооруженные Силы Украины будут иметь преимущество на поле боя.

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Страна-агрессор перекинула на Юг Украины 25 тысяч захватчиков, но вряд ли сможет обеспечить их зимней формой или едой. Вероятнее всего, что россияне, чтобы спасти свою никчемную жизнь, будут воровать у местных жителей.

Они замерзнут и будут выглядеть довольно плачевно, когда будут убегать именно из правобережной части Херсона,

– отметил военный обозреватель.

"Это достаточно серьезная проблема, особенно морально-психологически, для военнослужащих, которые кроме того, что не могут справиться с давлением со стороны подразделений противника, не могут справиться еще и с природными условиями. Это факторы, которые также влияют на возможности подразделений держать оборону или совершать наступательные действия", – подытожил Коваленко.

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