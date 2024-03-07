Есть три момента: боец ВСУ сказал, какой должна быть мобилизация в Украине

Среди украинцев достаточно разное отношение к мобилизационным процессам. Есть три момента, которые необходимо воплотить государству на законодательном уровне, не нарушая Конституцию Украины.

Это 24 Каналу отметил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он подчеркнул, что защита Украины – это конституционная обязанность каждого гражданина.

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"Что надо сделать государству? Прежде всего не нарушая Конституцию Украины, нужно сделать в законодательном плане все возможное, чтобы заставить военнообязанных выполнять свои обязанности. Защищать Родину – это обязанность. У нас привыкли говорить о правах, забывая о прямых обязанностях", – подчеркнул он.

Нужна информационная кампания

Юрий Федоренко отметил, что в Украине должна проводиться хорошая информационная кампания. Нужно объяснять украинцам, как происходит мобилизация в нашем государстве. Ведь Россия активно разгоняет тезисы, что якобы "приходишь в военкомат – оказываешься на передовой".

С 2023 года не было ни одного такого случая. Возможно, какой-то один единичный, но это ряд служебных халатностей. Человек без общей военной подготовки не может попасть в боевое подразделение. Это исключение, уголовная ответственность для тех, кто может допустить такую служебную халатность,

– объяснил военный.

Общевойсковая подготовка

По мнению командира батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", всех украинцев, которым позволяет состояние здоровья, мужчин, женщин с 18 лет нужно сделать военнообязанными. Для этого расписать государственную программу, предусмотреть финансирование.

То есть в течение лет нужно готовить украинцев не только к войне, которая происходит сейчас. Но и вообще давать людям возможности, знания и умения, чтобы имея военную профессию, они могли защитить наше государство с оружием в руках.

Если бы все были подготовлены, был бы совсем другой результат на поле боя, больше жизней было бы сохранено. Поэтому самое большое, что мы можем дать нашим людям с точки зрения безопасности – это подготовка. Поэтому все должны быть военнообязанными, пройти общевойсковую подготовку и, по моему мнению, иметь еще военную специальность,

– убежден Федоренко.

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