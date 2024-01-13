"Этот самолет может сыграть весомую роль на фронте": авиаэксперт назвал его преимущества
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что истребители A-10 Thunderbolt могут усилить авиацию Украины и сыграть определяющую роль на поле боя.
Эксперт по авиации Константин Криволап назвал 24 Каналу, какие преимущества имеет самолет. По его словам, A-10 Thunderbolt – это легендарный истребитель, летающий почти со времен Корейской войны.
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В чем состоит важность А-10
"Это очень хорошая, мощная, прочная машина. Еще пол года назад я просил дать А-10. Однако нет ни одного случая, когда бы США экспортировали этот самолет. Этой машине более 50 лет. Она проста как жигули – так и собирается, и разбирается. Несет все, что только можно", – сказал авиационный эксперт.
По убеждению Сырского, самолеты А-10 смогут предоставить решающую поддержку сухопутным войскам, ведь они предназначены для уничтожения наземных целей, таких как танки или артиллерии. И вообще могут уничтожить "все, что противостоит пехоте".
A-10 Thunderbolt очень сложно сбить. Его корпус способен выдерживать прямые попадания бронебойных и осколочно-фугасных снарядов калибром до 23 миллиметров. Самолет может маневрировать на малой высоте, базироваться на грунтовых аэродромах, мощное пушечное вооружение и много узлов наружной подвески.Справка. Штурмовик A-10 Thunderbolt был принят на вооружение ВВС США в 1976 году. Самолет предназначен для непосредственной авиаподдержки наземным силам.
Технические характеристики:
- Длина самолета – 16,16 метра;
- Высота – 4,42 метра;
- Размах крыла – 17,42 метра;
- Скорость – до 706 километров в час;
- Дальность полета – 1300 километров;
- Боевой радиус – 460 километров.
Какие самолеты нуждаются в Украине
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине также нужны ударные вертолеты AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk.
- К слову, один UH-60 Black Hawk купили для ГУР. В то же время чехи и словаки 16 ноября 2023 года объявили о начале кампании по сбору средств, направленной на закупку универсального американского вертолета UH-60 Black Hawk для Украины. Они стремятся собрать 4 291 766 миллионов евро, что позволит приобрести один из дефицитных вертолетов в Европе, которые находятся в частной собственности.
- 6 декабря 2023 г. представители Минобороны Украины представили перечень вооружений для удовлетворения потребностей ВСУ во время закрытой сессии конференции в Вашингтоне. Среди которых были истребители F-18 Hornet – это американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработан в 1970-х годах.
- Конечно, Украине крайне необходимы многофункциональные легкие истребители F-16. В рамках авиационной коалиции наше государство должно получить 61 такой самолет от Нидерлантов и Дании. F-16 появятся на украинских аэродромах сразу после того, как пилоты закончат обучение и будет подготовлена необходимая инфраструктура.