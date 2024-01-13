"Этот самолет может сыграть весомую роль на фронте": авиаэксперт назвал его преимущества

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что истребители A-10 Thunderbolt могут усилить авиацию Украины и сыграть определяющую роль на поле боя.

Эксперт по авиации Константин Криволап назвал 24 Каналу, какие преимущества имеет самолет. По его словам, A-10 Thunderbolt – это легендарный истребитель, летающий почти со времен Корейской войны.

Важно Россия атакует Украину бомбардировщиками Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

В чем состоит важность А-10

"Это очень хорошая, мощная, прочная машина. Еще пол года назад я просил дать А-10. Однако нет ни одного случая, когда бы США экспортировали этот самолет. Этой машине более 50 лет. Она проста как жигули – так и собирается, и разбирается. Несет все, что только можно", – сказал авиационный эксперт.

По убеждению Сырского, самолеты А-10 смогут предоставить решающую поддержку сухопутным войскам, ведь они предназначены для уничтожения наземных целей, таких как танки или артиллерии. И вообще могут уничтожить "все, что противостоит пехоте".

A-10 Thunderbolt очень сложно сбить. Его корпус способен выдерживать прямые попадания бронебойных и осколочно-фугасных снарядов калибром до 23 миллиметров. Самолет может маневрировать на малой высоте, базироваться на грунтовых аэродромах, мощное пушечное вооружение и много узлов наружной подвески.

Штурмовик A-10 Thunderbolt был принят на вооружение ВВС США в 1976 году. Самолет предназначен для непосредственной авиаподдержки наземным силам.

Технические характеристики:

Длина самолета – 16,16 метра;

Высота – 4,42 метра;

Размах крыла – 17,42 метра;

Скорость – до 706 километров в час;

Дальность полета – 1300 километров;

Боевой радиус – 460 километров.

Какие самолеты нуждаются в Украине