Фрегат "Адмирал Макаров" отстрелялся не полностью: в ОК "Юг" оценили ракетную опасность

Страна-террорист Россия чуть ли не каждый день наносит удары по украинским городам. В настоящее время корабельная группировка врага в Черном море состоит из 9 единиц.

Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Она призвала не пренебрегать собственной безопасностью и соблюдать правила во время воздушной тревоги.

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Подводные лодки готовы и снаряжены

Также одно судно подстерегает в Азовском море. Там оно отслеживает надводную обстановку и порядок мародерства россиянами из азовских портов.

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Сейчас в Черном море ни одного ракетоносителя на дежурстве нет. Однако фрегат "Адмирал Макаров" накануне отстрелялся не полностью. Он вернулся в пункт базирования для пополнения запасов и может выйти на дежурство в течение двух – трех часов.

По нашим наблюдениям подводные лодки снаряжены и готовы и могут оказаться на боевом дежурстве примерно в тот же промежуток времени,

– сказала Гуменюк.

Пока ракетная опасность среднего уровня. ОК "Юг" будет оперативно информировать об изменении обстановки.

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