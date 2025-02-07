Какой возраст мобилизации в 2025 году

В Украине почти третий год продолжается война. Для усиления защиты от российской агрессии Силы обороны пополняются новобранцами.

Недавно Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года. Какие именно категории мужчин могут призвать в ряды ВСУ в этот период, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также В Верховном Суде назвали, когда начинается служба для мобилизованного

Кого могут мобилизовать в 2025 году

В армию могут мобилизовать мужчин от 18 до 60 лет. З 18 лет – только тех, кто:

прошел срочную службу в мирное время

окончил высшее военное учебное заведение

закончил военную кафедру (стал офицером запаса, имеет военно-учетную специальность).

Граждан без опыта могут призвать только с 25 лет, если они, конечно, пригодны к военной службе. Также с 25 до 60 лет мобилизации подлежат мужчины, которые ранее имели статус "ограниченно годных".

Важно! "Ограниченно годные" должны пройти повторную ВВК, которая определит их уровень пригодности к военной службе.

Также под мобилизацию подпадают мужчины от 18 до 60 лет, которые были сняты с воинского учета, но признаны годными к службе в условиях военного положения. Они тоже должны пройти повторную медкомиссию.

Справка: Снятие с воинского учета – это временная мера, связана с определенными жизненными обстоятельствами человека. Говорится о длительном выезде за границу, принудительное лечение и тому подобное. После их окончания военнообязанный должен повторно стать на учет.

Отметим, что мужчины от 18 до 25 лет, которые не имеют военного опыта, могут быть мобилизованы только на добровольной основе.

Напомним, что в соответствии с директивой, принятой в Сухопутных войсках, мужчины в возрасте 50 – 60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному распоряжению Генштаба учитывая дефицитные военно-учетные специальности или для нужд тыловых подразделений. В то же время на законодательном уровне нет запрета на мобилизацию мужчин от 50 лет.