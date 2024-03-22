Одна большая яма: ужасные кадры воронки от российского КАБа в Часовом Яру

Часов Яр может повторить судьбу Бахмута и Авдеевки, если не изменится ситуация с поставками вооружения и снарядов в Украину. Город уже похож на руины и имеет воронки размером с грузовик.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер вместе с российским правозащитником Марком Фейгиным посетили Часов Яр, где до сих пор остаются жить люди. В восточный район города уже даже не пускают журналистов и волонтеров.

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Находясь в огромной воронке от российской управляемой авиабомбы в Часовом Яру, российский правозащитник сказал, что ему непонятны доводы, которыми руководствуются украинские партнеры, когда задерживают или уклоняются от одобрения помощи Украине. Особенно, когда речь идет о дальнобойном оружии, например немецкие ракеты Taurus дальностью 500 километров.

Как сейчас выглядит Часов Яр/ Скриншот из видео

Если подождать еще год, то пол Украины будет в таких дырках (показывает на воронку от авиабомбы – 24 Канал). Не хотите – не давайте. Но это красноречивое свидетельство, чего добиваются Путин и Кремль в Украине. Чтобы это была одна большая яма, а туда свалить всех жителей Украины и закопать. Никаких иллюзий питать не стоит,

– подчеркнул Фейгин.

Следует осознать, что война без оружия невозможна. Если не предоставить Украине вооружение, то результат известен. Сам Владимир Путин говорил американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что "вы не давайте им оружие, а через неделю война закончится". А мы знаем, если Украина упадет, то российский диктатор пойдет с войной далее в страны Европы. Поэтому всем государствам, которые до сих пор не поняли с кем имеют дело, стоит проснуться и начать масштабно помогать Украине.

Ожесточенные бои возле Часового Яра: смотрите на карте

Заметьте! Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на складах Соединенных Штатов уже несколько месяцев готовы и второй, и третий пакеты военной помощи Украине, одновременно Конгресс до сих пор не принял решение об их финансировании.

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов, 60 миллиардов долларов из которых для Киева. Теперь документ должны одобрить в Палате представителей, прежде чем его направят на подпись президенту Джо Байдену.

Ситуация в городе Часов Яр