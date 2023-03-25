И партнеры, и оппоненты одновременно: каковы отношения России и Китая

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что "безграничная дружба" России и Китая на самом деле имеет свои границы. Россия действительно партнер Китая, но в этом партнерстве есть ряд нюансов.

О них в эфире 24 Канала рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, Россия для Китая – партнер в контексте тактических достижений, которые Китай хочет для себя получить.

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Каковы отношения России и Китая

В то же время, Россия для Китая выступает и оппонентом в контексте территориальной исторической проблематики их двусторонних отношений.

Почему, кстати, Пекин и Си Цзиньпин не совершали такие визиты раньше – в течение 2022 года? Потому что они на тот момент понимали, что у них нет смысла входить в контекст российско-украинской войны. Заходить со своим позиционированием конкретным и желанием определенным образом приобщаться к медиации или другим процессам,

– объяснил Богдан Ференс.

В этом и состоит хитрость китайской внешней политики. Ведь сейчас они выждали и понимают, что сейчас есть усталость и непонимание, когда эта война завершится, и начинают на этом частично спекулировать.

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"Они не предлагают конкретики, они не предлагают, как решить и завершить эту войну. Они исходят из такой достаточно абстрактной и общей позиции, которая не содержит ключевой, которая не дает оценки государству-агрессору России", – подчеркнул эксперт-международник.

Он пояснил, что вместе с Россией у Китая есть тактическое желание изменить правила игры на мировой арене.

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