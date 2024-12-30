Кремль может очень пожалеть: какие серьезные ошибки допустила Россия в отношении Трампа

Владимир Путин и его окружение сформировало себе крайне негативный образ в глазах новой администрации президента США. Ведь несмотря на то, что российская пропаганда пытается рисовать диктатора как консервативного и высокодуховного деятеля, Кремль снова и снова допускает серьезные ошибки.

Об этом 24 Каналу сказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что сейчас Кремль играет с огнем, учитывая радикальность новоизбранного президента США.

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"Американская делегация будет обходить Россию"

Очередным примером российского цинизма стал ракетный обстрел Украины 25 декабря, на Рождество, который негативно восприняло окружение Трампа. В частности, будущий спецпредставитель по Украине и России генерал Кит Келлог написал даже отдельное сообщение, в котором критически оценил действия России.

Путинская диктатура в очередной раз выстрелила себе в ногу. Путин снова продолжает трясти "Орешником". Лавров начал рассказывать, что абсолютно неприемлемы любые уступки со стороны России в будущих переговорах о прекращении российско-украинской войны,

– сказал Жовтенко.

Все эти вещи формируют негативный образ российской стороны в глазах Трампа, подытожил эксперт по международной безопасности. Кремль сильно рискует, учитывая радикальность Трампа.

Новоизбранный президент США принимает специфические решения, но если его еще раздраконить, то российское руководство еще не раз может пожалеть о том, что они делали такие опрометчивые заявления и шаги. Несмотря на это публичная позиция россиян стала еще более жесткой,

– отметил Жовтенко.

На этом фоне появились заявления Кита Келлога, который анонсировал свой визит и других членов команды Трампа в январе 2025 уже года прежде всего в Украину и еще в несколько европейских государств, чтобы собрать информацию ключевых участников будущего переговорного процесса по мирному урегулированию российско-украинской войны и затем представить эту информацию лично Дональду Трампу. Чтобы президент США, проанализировав то, что ему потом перескажут, имел аргументированный фундамент для принятия решений.

Все эти визиты будут обходить Москву. К россиянам никто не поедет собирать информацию. Очевидно, что в Кремле кто-то понял, что так можно перегнуть палку с будущим президентом Соединенных Штатов Америки и подвергнуться определенным геополитическим последствиям,

– добавил эксперт по международной безопасности.

В связи с этим, вероятно, возникла определенная объективная необходимость, мол, если американцы не едут в Москву, то Москва отправляет кого-то к американцам, чтобы попытаться сгладить эту ситуацию. Однако надо четко понимать, что эти контакты совершенно не означают начало переговоров между Москвой и Вашингтоном.

К слову, самолет из специального летного отряда "Россия", который принадлежит администрации Владимира Путина, провел два дня в США. По словам, представительницы российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой, этот самолет выполнял очередную ротацию дипломатов из России в США.