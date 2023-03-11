Уничтожено много техники, однако она не иссякает, – военный о потерях врага
Нет сомнения, что россияне долго и усердно готовились к полномасштабной войне против Украины. Они до сих пор имеют большой запас оружия и тяжелой техники и используют его на фронте.
Об этом 24 Каналу рассказал экскомандир израильского спецподразделения Денис Десятник. Он подчеркнул, что, несмотря на большое количество вооруженных резервов врага, ВСУ наносят колоссальные потери их технике и личному составу.
Смотрите также Пока враг истощается: что необходимо ВСУ для контрнаступления
Десятник подчеркнул, что у россиян есть снаряды в большом количестве и это ощущается на разных направлениях фронта, в то время как страдает их логистика.
Вагнеровцы получают меньше артиллерийских снарядов, они преимущественно штурмуют пехотой, танками. А военные минобороны преимущественно сосредоточены на артиллерийских боях и снарядах у них достаточно.
Наши ребята чувствуют, что россияне постоянно кроют артой, но ребята справляются и не дают возможности продвинуться врагу.
– добавил боец.
Война дронов и артиллерии
По словам Десятника, россияне довольно часто используют авиацию: самолеты, вертолеты. Однако неоднократно украинским военным удавалось сбивать вражеские самолеты, поэтому хотя оккупанты пользуются авиацией, но иногда опасаются совершать вылеты.
Десятник подчеркнул, что украинские силы обороны используют дроны и беспилотники, которые очень помогают в уничтожении врага. Он призвал по возможности всех украинцев донатить на покупку подобных дронов для ВСУ, ведь благодаря им гибнет меньше военных с украинской стороны.
Однако такими же дронами пользуются и российские оккупанты, им также удается наносить ущерб украинским военным.
Сегодня эта война больше даже не человеческая, сегодня воюет артиллерия, дроны, более технологически развитой война становится,
– заметил военный.
Десятник о потерях врага: смотреть видео
У россиян еще много техники
Десятник рассказал, что украинские военные уничтожают колоссальное количество тяжелой вражеской техники.
Однако эта техника у них не иссякает, поскольку в России продолжает работать военная промышленность 24/7. При всем ведется поставка танков и бронетехники на фронт,
– подчеркнул спикер.
Он добавил, что не следует недооценивать ситуацию и утверждать, что украинские военные уничтожили основное количество российской тяжелой техники.
"У россиян много техники и человеческого ресурса, однако наши ребята на голову выше врага, если не на две. Техника, которую Украине поставляют НАТО и страны Запада гораздо лучше и технологичнее. Поэтому, я думаю, когда будет большая поставка техники, мы уже перейдем к большому контрнаступлению и сможем очень сильно выжать врага за пределы 1991 года. Победа не за горами", – резюмировал военнослужащий.
Россия ищет военную поддержку: последнее
- Аналитики ISW объясняли, что поездка самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко может быть связана с попыткой помочь России и Китаю обойти санкции Запада через торговлю оружием. Более того, известно, Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых дронов, личного оружия, а также артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра.
- Иран тайно передал России 300 тысяч снарядов, 100 миллионов шаров, а также бронежилеты и шлемы. Вероятно, это все россияне могут использовать в войне России с Украиной.
- В Китаи возмущены тем, что в сети обнародовали информацию о переговорах о продаже оружия России. Пекин обвиняет Кремль в утечке данных. Анонимный чиновник из Евросоюза рассказал, что Китай настаивал на том, чтобы любая поддержка оставалась строго конфиденциальной, поскольку огласка подрывает претензии Пекина на "сохранение нейтралитета".