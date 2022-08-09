"Вундерваффе" путина, – военный эксперт сказал, какую угрозу несет российская ракета "Кинжал"

российские оккупанты 7 августа использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для удара по Винницкой области. Это самый новый вид, который находится на вооружении у страны-агрессора.

В эфире 24 канала военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков пояснил, что главная особенность "Кинжала" – огромная скорость.

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По его словам, относительно разработки действительно больше тумана, чем реальных данных.

Она (ракета "Кинжал" – 24 канал) относится к так называемому "вундерваффе" путина. То есть такое чудо-оружие, как у Третьего рейха, поэтому ее реальные характеристики крайне туманны. Известны лишь какие-то обрывочные данные, которые часто отличаются от источника к источнику,

– сообщил Олег Катков.

"Если брать посредственно, – она твердотопливная и поднимается самолетом на высоту более 10 километров. Летит по такой квазибалистической траектории, разгоняясь на скорость до 4 километров в секунду. Это максимальная ее скорость", – рассказал Олег Катков.

Он добавил, что неизвестна точно дальность, сколько пролетает ракета. Оценочно, если брать верифицированный удар по Винницкой области, что подтверждено Воздушными силами Украины, возможно более 500 километров.

Выходит, что она эту дистанцию преодолевает просто за считанные секунды. И после этого начинается падение на цель, как у баллистической ракеты,

– сообщил Олег Катков.

Можно ли перехватить

"Перехват баллистических ракет – это астрономическая задача. Для этого необходимы специализированные противоракетные комплексы, которых нет на вооружении в Украине", – подчеркнул военный эксперт.

Он привел пример, что одна батарея противоракетного комплекса Patriot стоит около 1 млрд долларов. Специализированный комплекс THAAD, предназначенный для перехвата именно баллистических ракет, один стоит 2 миллиарда долларов. Это астрономические средства и на это оружие огромная очередь на годы.

То есть перехват баллистических ракет – это сверхсложная задача. Если она имеющимися средствами противовоздушной обороны ВСУ решается, то это фантастика. Ведь эти комплексы не предназначены для этого,

– рассказал Олег Катков.

В чем проблема "Кинжала"

По словам военного эксперта, даже если ракету заметили на радарах и дали сигнал воздушной тревоги, то остается очень мало времени для того, чтобы добежать до укрытия. Это в случае, если сразу после того, как услышали сигнал воздушной тревоги, схватили тревожный рюкзак и побежали в бомбоубежище. Тем не менее, все понимают, что за столько месяцев войны люди часто игнорируют сигналы воздушной тревоги.

Смотрите видео о российской ракете "Кинжал":

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