Какую стратегию выбрал Кремль после убийства Захарченко: версия эксперта

Объявление местных выборов в ОРДЛО оккупационной властью, как и назначение Пушилина вместо убитого Захарченко – часть стратегии помощника Путина Суркова. Но Москва не выйдет из Минских соглашений.

Об этом 24 каналу рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По словам эксперта, это игра на обострение, а не на выход из Минских договоренностей. Москве, считает он, выгодны Минские соглашения. Но Кремль намеренно обостряет ситуацию назначением местных выборов в ОРДЛО, поднимает ставки, чтобы шантажировать западных переговорщиков, а через них – Киев.

Стратегия Суркова – замораживание конфликта. Для этого надо сохранить всю эту мифоструктуру в ОРДЛО, соответственно, провести выборы. Но Сурков не хочет отказываться от переговоров о возможной реинтеграции этих территорий на российских условиях. Поэтому его тактика – обострение, чтобы сыграть на шантаже, ультиматуме через убийство Захарченко,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

При этом политолог отметил: Минские соглашения все равно действительны, хотя Плотницкий отстранен, а Захарченко убит. По его словам, фамилии, которые стояли на соглашениях от так называемых "ДНР" и "ЛНР", ничего не значат.

"Надо учитывать, что ОРДЛО и в минском процессе, и в Трехсторонний контактной группе являются лишь наблюдателями. К тому же, не важно, кто подписывает документ. Если юридическое лицо не отказывается, то договор продолжает действовать", – отметил Фесенко.

Напомним, 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александра Захарченко. Так называемый "народный совет "ДНР" назначил исполняющим обязанности "главы ДНР" Дениса Пушилина. Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что Владислав Сурков намерен больше не допускать эксцессов с исполнителями на местах, поэтому с Пушилиным будут работать его доверенные лица. Также сообщалось, что на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины осенью планируют провести "выборы" нового главаря пророссийских боевиков в связи с убийством Александра Захарченко.