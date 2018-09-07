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Новый главарь боевиков Пушилин: СМИ узнали, кто войдет в его окружение

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Новый главарь боевиков Донбасса Денис Пушилин
Новый главарь боевиков Донбасса Денис Пушилин / Фото из открытых источников

Окружение нового главаря пророссийских боевиков Донбасса Дениса Пушилина, который на этом посту заменил погибшего Александра Захарченко, будет состоять в основном из специалистов из Москвы.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

24 канал сообщал, что так называемая "народный совет ДНР" в оккупированном Донецке назначил исполняющим обязанности "главы ДНР" Дениса Пушилина.

Читайте также: Кто такой Пушилин и что он будет делать на месте Захарченко

Владислав Сурков намерен больше не допускать эксцессов исполнителей на местах. Поэтому с Пушилиным в его "избирательном штабе" будут работать его доверенные лица. В частности, из Москвы направят в качестве координатора по вопросам пиара, работой со СМИ и в соцсетях директора Института миротворческих инициатив Дениса Денисова,
– сказал собеседник агентства.

По словам этого же источника, на данную позицию сначала рассматривался Владимир Корнилов, который ранее в Киеве возглавлял филиал Института стран СНГ. Однако решение было принято в пользу Денисова, который до российского вторжения в 2014 году также работал в этом учреждении.

К слову, осенью на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины пророссийские боевики планируют провести "выборы" своего нового вожака в связи с гибелью Александра Захарченко.

Кто такой Денис Пушилин?
Один из лидеров пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донецкой области. Организатор пророссийских митингов в Донецке в апреле 2014 года, заместитель самопровозглашенного "губернатора" Донетчины Павла Губарева, самопровозглашенный "спикер" ДНР. 18 июля, после бегства в Москву, сделал заявление о своей отставке.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ГИБЕЛИ АЛЕКСАНДРА ЗАХАРЧЕНКО:

 

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Теги: Новости России Новости Украины Убийство Захарченко Война на Донбассе Новости политики
Источник: 24 Канал
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