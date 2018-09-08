Помощник Путина пообещал поддержку предводителю боевиков Пушилину

Помощник президента России Владислав Сурков поздравил нового главаря пророссийских боевиков Донецкой области Дениса Пушилина с назначением на должность и пообещал поддержку.

Об этом сообщают СМИ оккупантов.

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Сурков "пожелал Пушилину Денису Владимировичу успехов на ответственном посту", а также "выразил надежду на то, что будет продолжен политический курс" погибшего главаря боевиков Александра Захарченко.

Напомним, что так называемая "народная рада "ДНР" в оккупированном Донецке назначила исполняющим обязанности» главы ДНР "Дениса Пушилина.



Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что Владислав Сурков намерен больше не допускать эксцессов исполнителей на местах, поэтому с Пушилиним будут работать его доверенные лица.

Кто такой Денис Пушилин?Один из лидеров пророссийских боевиков, действующих на территории оккупированных районов Донецкой области. Организатор пророссийских митингов в Донецке в апреле 2014 года, заместитель самопровозглашенного "губернатора" Донецкой области Павла Губарева, самопровозглашенный "спикер" ДНР. 18 июля, после побега в Москву, сделал заявление о своей отставке.