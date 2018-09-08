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Новоиспеченный вождь "ДНР" Пушилин провел существенную чистку в руководстве фейковой республики

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После своего назначения Пушилин провел серьезные перестановки в "правительстве" фейковой "ДНР"
После своего назначения Пушилин провел серьезные перестановки в "правительстве" фейковой "ДНР" / Соцсети

Так называемый временно исполняющий обязанности председателя оккупационной администрации в Донецкой области Денис Пушилин провел кадровые перестановки в "правительстве" псевдореспублики. В частности, он отстранил от "вице-премьерских должностей" ближайших соратников ликвидированного главаря боевиков Александра Захарченко – Александра Тимофеева и Дмитрия Трапезникова.

Как отмечается в указе, который размещен на сайте оккупационной власти, Пушилин назначил пять новых исполняющих обязанности "министров", а в целом в его кабинет будет входить 21 человек.

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Так, вместо Тимофеева и Трапезникова новыми "вице-премьерами" стали Алексей Ананченко и Владимир Антонов, но на своей должности все же осталась Екатерина Матющенко.

Кроме того, новым "министром доходов и сборов стал" Евгений Лавренов, а исполнять обязанности "министра иностранных дел" будет Наталья Никонорова.

В то же время оккупационное "МВД" возглавлять будет Алексей Дикий, а так называемое "министерство госбезопасности" – Владимир Павленко.

Также Пушилин сменил главу "верховного суда" псевдообразования и назначил трех новых заместителей "главы "совета министров "ДНР".

Заметим, что все без исключения должности предварительно являются временными.

Между тем, источник РБК, близкий к руководству "ДНР", считает, что устранение "Ташкента" и ослабление группы соратников Захарченко приведет к усилению контроля за финансовыми потоками и пересмотру экономических отношений, в частности с Россией. Также, по его данным, вскоре на неподконтрольную территорию Донецкой области приедут ревизоры из Москвы для финансовых проверок.

Напомним, 7 сентября так называемая "народный совет "ДНР" в оккупированном Донецке назначил исполняющим обязанности "главы "ДНР" Дениса Пушилина.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДИВШИЕ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЗАХАРЧЕНКО:

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Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости Донецка Убийство Захарченко Украина – Россия
Источник: 24 канал
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