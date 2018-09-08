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"Ташкент", которого взорвали вместе с Захарченко, сбежал в Россию

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Александр Тимофееев с позывным "Ташкент" выехал в Россию
Александр Тимофееев с позывным "Ташкент" выехал в Россию / "Громадське"

Бывший так называемый "вице-премьер" и одновременно "министр доходов и сборов" оккупационной администрации в Донецкой области Александр Тимофеев, более известный под прозвищем "Ташкент", покинул Донецк и уехал в Россию.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в окружении боевиков.

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По словам собеседника ресурса, Тимофееев покинул территорию Украины вместе с бывшим советником главы оккупантов в Донецкой области Александра Захарченко – Александром Казаковым.

"Такое решение было принято в целях безопасности, возвращаться в Донецк в ближайшее время они не собираются", – добавил он.

Также эту информацию в Twitter подтвердил пользователь Александр Жучковский, который, судя по всему, участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.

Как подчеркивает юзер, после смерти Захарченко на оккупированной территории Донетчины наступил "правительственный кризис".

Происходит распад властных отношений, который характеризуется серьезными противоречиями не только между всеми политическими игроками в "ДНР", но и между группами влияния в Москве. Не сказать, что все было гладко при жизни Захарченко: по многим признакам, внутриэлитный консенсус вокруг власти "ДНР" был потерян за много месяцев до этого. Но гибель главы "ДНР" ускорила этот кризис и привела к тупиковой ситуации, которая, вполне вероятно, будет решаться в ближайшее время,
– утверждает он.

В то же время Жучковский предположил, что Тимофеев выехал в Россию навсегда.

К слову, в попагандистських СМИ уже появился комментарий Тимофеева касаемо отъезда.

"В целях безопасности возвращаться в "ДНР" в ближайшее время не собираюсь", – отметил оккупант.

Напомним, 31 августа в центре оккупированного Донецка в ресторане "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти на Донбассе эту информацию опровергли.

Что известно об Александре Тимофееве, позывной "Ташкент"?
Возглавил так называемое "министерство доходов и сборов "ДНР" он 12 ноября 2014 года. Его связывают с контрабандными поставками в РФ контрафактной продукции. Также он участвовал в рейдерских захватах предприятий и подчинил себе весь оборот угля фейковой республики. Тимофеев был близким соратником Захарченко, правда, СМИ писали, что недавно между ними возник конфликт. Состояние "Ташкента" оценивается в 17 миллионов долларов.

СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ "ТАШКЕНТА-ТИМОФЕЕВА ДО И ПОСЛЕ СМЕРТИ ЗАХАРЧЕНКО:
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Убийство Захарченко Новости России
Источник: 24 Канал
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