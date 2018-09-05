Убийство Захарченко: в сети опубликовали фото обгоревшего "Ташкента"

В сети появилось новое фото с "министром доходов "ДНР" Александром Тимофеевым "Ташкентом". На нем видно, что "Ташкент" пострадал от взрыва в кафе "Сепар", где убили главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Блогер Necro Mancer опубликовал в Twitter снимок, на котором "Ташкент" стоит рядом с Александром Пашиным – помощником советника главаря "ДНР". На фото видны обгоревшее лицо и перебинтованная рука Тимофеева.

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А на своей странице в Facebook советник главаря "ДНР" Александр Казаков написал, что "Ташкент" жив и уже на посту.

"Вместе с главой Дмитрием Трапезниковым они планируют, как воплотить в жизнь замыслы и мечты лидера Донбасса Александра Захарченко. Именно они были ближайшими соратниками Захарченко. И именно они сейчас обеспечивают преемственность в управлении Республикой. Все на своих рабочих местах. Все на боевом посту", – говорится в сообщении Казакова.

Напомним, 31 августа в центре оккупированного Донецка в ресторане "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти на Донбассе эту информацию опровергли.

Что известно об Александре Тимофееве, позывной "Ташкент"?

Возглавил так называемое "министерство доходов и сборов "ДНР" он 12 ноября 2014 года. Его связывают с контрабандными поставками в РФ контрафактной продукции. Также он участвовал в рейдерских захватах предприятий и подчинил себе весь оборот угля фейковой республики. Тимофеев был близким соратником Захарченко, правда, СМИ писали, что недавно между ними возник конфликт. Состояние "Ташкента" оценивается в 17 миллионов долларов.