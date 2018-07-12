23:09
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, сьогодні
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
Олексій Чибісов

Справа Жиліна живе: Захарченко кинув ліпшого друга після провалу

1069
Бойовик "Ташкент"
Бойовик "Ташкент" / novynarnia.com

Заснована у Харкові Євгеном Жиліним за допомогою пов'язаного із бандюками-"регіоналами" мера міста Геннадія Кернеса громадська організація "Оплот" у 2010-му швидко завоювала авторитет в обласному центрі та за його межами.

Під маскою благодійного фонду злочинці створили конверт для всіляких чинуш-крадіїв. Юристи штампували документи з виведення державної власності у приватні руки, аудитори фактично являли собою колекторську службу, а бійці спортивного клубу вирішували всі проблеми силовим шляхом. Всі ці "доньки" організації працювали під егідою "Оплоту" як в Україні, так і у Росії, де колишній мєнт Жилін мав зв'язки із ФСБ. Звісно, через тих самих Кернеса, Добкіна та інших діячів.

Читайте також: Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада

Звісно, здебільшого робота "Оплоту" була націлена на всілякі бандитські розбірки, а не на політичні ігрища, принаймні, до кінця 2013-го.

Після початку ж Революції гідності Жилін та його компанія почали активно возити тітушок до Києва, а також "працювати" із активістами у Харкові та інших містах країни. Викрадення, катування, доставка до відділень міліції – всім цим займалися злочинці "Оплоту" аж до втечі Яника. Але ж потім, коли росіянам знадобилося захопити Донбас, – а за задумами до складу так званої "новоросії" мали б увійти й Харківська, Дніпропетровська, Одеська та інші області, – Жиліну надійшло замовлення на війну. У 2014-му російські окупанти збирали найманців звідки тільки могли.

Основними постачальниками бойовиків стали громадські люмпенські організації козаків у РФ та бійцівські заклади типу "Оплоту". Звідки взялися проросійські настрої у терористів Жиліна, довго гадати не треба – як і багато жителів регіонів, у яких затято любили ПР із їх риторикою, представники "клубу" хотіли й далі займатися своїми злочинними справами, а після революції вести такий уклад життя для них було складно.

Відповідальними за власні міста та області призначили ватажків місцевих осередків "Оплоту". У Донецьку керував всім Олександр Захарченко. Саме він та його шайка вперше захопили міськраду, звісно, за допомогою мера Лук'янченка, який фактично здав адміністративну будівлю після отримання відповідного наказу від своїх керівників з партії.

А вже через кілька місяців бійці "Оплоту" вже повноцінно взяли до рук зброю з захопених будівель СБУ та МВС та почали воювати у складі зведених терористично-окупаційних міст. Жилін приймав участь у боях на Донбасі не дуже довго та поїхав до Москви розвивати свій бандитський бізнес, де, згодом, був ліквідований у кафе "Вітерець".

Самий осередок організації у Донецьку переформатували після становлення "ДНР". Захарченко створив підрозділ "Оплот Донбасу", який почав займатися лише громадсько-пропагандистською діяльністю. Через неї проходять усі гроші, які РФ виділяє на інші організації типу "Захарят" для військово-патріотичного виховання маленьких жителів окупованої території. Розпилюванням та розподілом займалися підлеглі ватажкові "ДНР" бойовики-ветерани. Очолював "Оплот Донбасу" із самого його заснування Захарченко. Втім, коли наглядати за діяльністю організації у курляйтера не стало часу, він доручив це своєму другові Сашку Ташкенту (діячі кілька разів намагалися один одного вбити, гризлися за владу, але ж згодом залишалися компаньонами), якого 26 квітня призначив на цю посаду.

Втім, виявилося, що Ташкент почав не тільки кидати друга на гроші, не віддаючи йому реальний відсоток відкатів, але й розробляв план з популяризації своєї постаті серед дітей та дорослих. Наприклад, якщо раніше на уроках вчителям наказували приділяти більше уваги діючому "прем'єрові" "динири", у травні ситуація змінилася та темніки містили накази розповідати про те, якою "великою людиною" є Тимофєєв.

Читайте також: Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України

Звісно, такі дії курляйтера не задовільнили, то ж він змусив Ташкента відректися від місця "за власним бажанням", а вже на найближчій конференції "Оплоту" ватажком став сам Захарченко. Такі от кадрові рокировки задля розпилу грошей.

Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини України Гроші Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Публікації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
891
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук