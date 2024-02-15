Россияне прячут носители "Калибров": насколько сложно поразить эти корабли
Российские оккупанты спрятали носители ракет "Калибр" в районе Новороссийской бухты. Речь идет о 4 дизельных подводных лодках, в каждой из них – по 4 "Калибра".
Враг прикрывает их береговыми ракетными комплексами. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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ВСУ смогут туда достать
Роман Свитан отметил, что россияне прикрывают ракетоносители "Калибров" береговыми ракетными комплексами. Враг прекрасно понимает, что их корабельные системы безопасности не справятся ни с беспилотниками, ни с ракетами и так далее.
Мы можем туда достать. Но из-за этой серьезной системы и ПВО, и в целом охраны порта пока, вероятнее всего, подбираем ключи некоторые. Хотя там можно зайти и с гор, уничтожив ту железную дорогу, выключив соединение с материком этой бухты,
– сказал он.
Там есть много механизмов. По мнению полковника ВСУ в запасе, они будут как-то использоваться в ближайшее время. Вечером 24 января беспилотники прилетели в нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе, что южнее Новороссийска.
"Итак, беспилотники проходили рядом. То есть мимо Новороссийска шли на Туапсе и выполнили задание. Вероятнее всего, мы в этом году выполним и эту задачу тоже", – добавил военный эксперт.
Сколько "Калибров" угрожают Украине
- Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что во время утренней атаки 15 февраля враг выпустил 4 из 8 ракет типа "Калибр", которые у них были в Черном море. Поэтому у них остается еще 4 единицы оружия, которые они потенциально могут применить по Украине.
- Заметим, что в целом во время утренней атаки 15 февраля враг осуществил пуск 26 ракет различных типов. В частности, 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 2 зенитные управляемые ракеты С-300.
- Силам ПВО удалось ликвидировать 13 вражеских целей. В частности, 2 "Калибра", а также 8 ракет Х-101/Х-555/Х-55, один "Искандер-М"/KN-23, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.