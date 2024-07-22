Дочь мигрантов из Индии: кто такая Камала Харрис, что говорила об Украине и какие шансы против Трампа

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21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской кампании, а также призвал поддержать в качестве кандидата своего вице-президента Камалу Харрис. Она уже заявила, что готова.

Ее кандидатуру поддержали также большинство влиятельных демократов и все лидеры партии на уровне штатов, а самое главное – спонсоры (в отличие от других кандидатов, она имеет право использовать средства, которые собрали для кампании Байдена).

Харрис уже установила рекорд после объявления Байдена о выходе из гонки. Камала собрала почти 47 миллионов долларов пожертвований.

Несмотря на это, такие влиятельные демократы, как Нэнси Пелоси и Барак Обама, пока что не поддержали публично Камалу и, похоже, выступают за открытые праймериз на августовском Конвенте демократов в Чикаго. Все это обещает буквально огненные следующие 100 дней, и в эпицентре внимания будет находиться именно Харрис – как главная фаворитка от демократов. Подробно о ней и ее политике читайте в материале 24 Канала.

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Индийское происхождение и детство в Канаде: биография Камалы Харрис

Камала Дэви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде в штате Калифорния. Ее родители – мигранты. Мать родом из Индии. Шьямала Гопалан Харрис происходит из древнего браминского рода (высшая каста в Индии), ее дедушка после обретения страной независимости занимал высокие дипломатические должности.

В Калифорнию она приехала делать научную карьеру. Отец Камалы родом с Ямайки. Дональд Харрис был профессором экономики в престижном калифорнийском университете Беркли.

Собственно, там отец и мать Камалы и познакомились. Брак после семи лет распался: отец остался преподавать в другом местном элитном вузе – Стэнфорде (он первый в истории этого университета темнокожий профессор), а мать с Камалой и ее младшей сестрой Майей переехала в Канаду.



Камала Харрис в детстве / Фото Los Angeles Times

Камала закончила школу в Монреале (жизнь во франкофонном городе оставила в наследство отличное знание французского) и продолжила образование в Говардском университете в Вашингтоне (округ Колумбия). Этот вуз известен как "черный университет", то есть был создан для обучения преимущественно темнокожих студентов. Несмотря на отмену сегрегации в США в стране до сих пор остается такое распределение.

Харрис также рассказывала, что, когда после развода родителей они с сестрой посещали отца в выходные в калифорнийском Пало-Альто, тамошние белые семьи запрещали своим детям играть с девочками, ведь они были "цветными".

В Говарде Харрис получила диплом бакалавра по политологии и экономике. Дальнейшее обучение Камала продолжила в Калифорнии: в юридическом колледже Гастингса при престижном Калифорнийском университете в 1989 году она получила звание доктора юридических наук.

Работа в офисе окружного прокурора и старт политической карьеры

После получения высшего образования Харрис начала работу по специальности в офисе окружного прокурора округа Аламеда. Ее специализацией стали дела о сексуальном насилии над детьми, торговле людьми и незаконном обороте оружия.

Постоянное и успешное участие в громких процессах сделали Харрис звездой на уровне штата. В 1998 году Харрис переезжает в Сан-Франциско, покупает кондоминиум в районе СоМа за 300 000 долларов (в 2021-м продаст его уже за 860 тысяч) и начинает новый этап в жизни.

Молодая профессионалка привлекла внимание легендарного Джерри Брауна, бывшего и будущего губернатора Калифорнии, а на момент президентства Джорджа Буша-старшего – руководителя отделения демократов в штате. Тот увидел в Харрис политические перспективы и помог в старте политической карьеры.

В 2003 году Харрис выиграла выборы окружного прокурора Сан-Франциско и проработала на этой должности два срока. Харрис показала себя эффективной чиновницей – за время ее работы в Сан-Франциско резко возросла доля успешных обвинений по тяжким преступлениям, а офис прокурора перестал требовать тюремного заключения для обвиняемых в хранении марихуаны.

В 2010 году Харрис решает масштабировать свой успех в Сан-Франциско на всю Калифорнию и начинает кампанию за пост генерального прокурора штата. Эта кампания была частью большей борьбы за пост губернатора штата после того, как это кресло покинул харизматичный республиканец и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер.

На выборах-2010 Харрис шла в паре с уже упомянутым Джерри Брауном. Тот баллотировался как действующий генеральный прокурор штата. Свою кампанию Харрис успешно выигрывает и в январе 2011 года станет первой женщиной-генпрокурором штата Калифорния, а также первым темнокожим политиком на этой должности.

Более того, впоследствии Камала Харрис также переизберется на второй срок, а одним из спонсоров ее кампании был никто иной как Дональд Трамп. В 2011-м году Трамп, который тогда был “независимым избирателем” (а до того с 2001 по 2009 был демократом), задонатит кампании по переизбранию Харрис 5000 долларов.



Чек от Дональда Трампа

Генеральный прокурор Харрис показала себя как эффективный борец с организованной преступностью и секс-торговлей. Она была куратором операции по изъятию нелегального оружия в штате, расследовала злоупотребления корпораций.

В частности, Камала вела дела против фармацевтических и нефтяных компаний. В результате такие мощные корпорации, как Johnson & Johnson, Walmart или eBay, вынуждены были заплатить миллионы долларов за разоблаченные нарушения.



Камала Харрис / Фото Getty Images

В то же время к действиям Камалы стали возникать вопросы не только у представителей корпоративного мира, но и у простых жителей Калифорнии. Она начала ограничивать количество освобожденных досрочно, попала в несколько громких скандалов, когда ее офис пытался замять произвол полиции в округе Орандж, и тому подобное.

Объяснение таких действий пришло, когда стало ясно, что Харрис планирует масштабировать свою политическую карьеру, а для этого ей и в дальнейшем нужна поддержка своего патрона – Брауна.

Избрание в Сенат и критика Трампа

В 2016 году Браун помог своей протеже стать сенатором от Калифорнии, также Браун добился, чтобы Харрис поддержали президент Обама и вице-президент Байден. Когда Барбара Боксер решила больше не баллотироваться в Сенат, на вакантную должность претендовали 34 номинанта. Харрис была в их числе, в финале праймериз она победила Лоретту Санчес и стала первой в истории темнокожей женщиной-сенатором.

В верхней палате американского парламента Харрис сразу проявила себя довольно громко. Она стала активно критиковать сторонников президента Трампа. Одним из основных обвинений было сотрудничество трампистов с Россией и ее вмешательство в выборы президента США. Так, Харрис устроила профессиональную обструкцию генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу. Его фраза о Харрис "сенатор заставляет его нервничать" стала мемом.

Допрос Марка Цукерберга: смотрите видео

Звездный час Камалы пришелся на слушания по назначению в Верховный суд Бретта Кавано. Харрис устроила ему настоящий допрос, который, казалось, завершится разгромом. А на самом деле завершился ничем – обвинения Кавано в якобы сексуальных домогательствах, которые были еще в прошлом веке, не были доказаны.

Также Харрис была среди инициаторов процедуры импичмента Трампа из-за его давления на президента Украины Зеленского, от которого Трамп пытался получить компромат на Байдена и его сына Хантера.

Провал за номинацию и атаки на Байдена

Яркие перформансы в Сенате и на слушаниях сделали Камалу Харрис настоящей звездой демократической партии и фактически сняли вопрос о ее участии в президентской кампании 2020 года как кандидата от демократов. Но здесь и начались настоящие проблемы.

Харрис считалась потенциальным лидером гонки. Она официально объявила о своей кандидатуре на пост президента США 21 января 2019 года. Через 24 часа после этого объявления она собрала столько же пожертвований от сторонников, как Берни Сандерс в 2016 году.

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Но перспективный кандидат фактически похоронила сама себя. Ее стратегия заключалась в жестких нападках на Байдена, и, похоже, только в них. На дебатах кандидатов от Демпартии в июне 2019 года она продолжила свою тактику допросов и войн компроматов. Но то, что хорошо сработало с республиканцами в Сенате, привело к провалу.

Харрис прибегла к откровенному эйджизму и продемонстрировала грубое неуважение к оппоненту, при том что Байден именно тогда был вполне в форме. Камала обвинила Байдена в расизме, а дальше перешла на личное и задела персону старшего сына Байдена – Бо, который был коллегой Харрис и имел блестящие политические перспективы, но умер от рака.



Джо Байден и Камала Харрис / Фото AP

На вторых дебатах в августе 2019 года состоялся реванш. Байден и другой кандидат Тулси Габбард прошлись по работе Харрис на посту генпрокурора и вытащили на свет ее "грязное белье". Камала не сумела ответить на прямые вопросы и начала плавать в "теории". Избиратели трактовали это как профессиональный провал, после этого рейтинги перспективной кандидатки стремительно пошли вниз и карточный домик начал рушиться.

Также выяснилось, что у Камалы нет надежных тылов. Ее штаб возглавляла родная сестра Майя (в 2016 году она работала в штабе Хиллари Клинтон). Этот политический непотизм не принес добра – Майя рассорилась с собственными экспертами, раскол в команде стал достоянием прессы, после чего поток пожертвований сократился и кампания Харрис физически обанкротилась.

Первый вице-президент и героиня мемов

Камала Харрис вынуждена была снять свою кандидатуру в конце 2019-го (официальная причина – отсутствие пожертвований), а 8 марта 2020 года она официально поддержала Байдена (на съезде Демпартии в Детройте они искренне обнимались), простив ему недостаточную борьбу против сегрегации во времена ее детства, а тот простил ей прошлые обиды. И 11 августа 2020 года Байден сделал ей предложение занять должность вице-президента.

О победе Байдена и своей также Камала Харрис узнала 7 ноября 2020 года во время утренней пробежки. Она позвонила избранному президенту и громко сообщила: "Мы сделали это, Джо".

Эксперты назвали этот союз браком по расчету и не ошиблись. Сейчас можно признать, что выбор Харрис командой Байдена был чисто прагматичным и был обусловлен ее расой, полом и возрастом. И, возможно, хайпом.

Так муж Камалы Харрис поздравил ее с новой должностью

Так Камала Харрис стала 49-м вице-президентом США и первой на этом посту женщиной и представительницей одновременно темнокожего и азиатского комьюнити.

Видео зажигательных танцев от Камалы Харрис:

На Харрис возлагались очень большие надежды, но стоит признать, что хорошего вице-президента из Харрис не получилось.

Она так боялась потерять рейтинги и навредить потенциальному выдвижению в 2024 году, что избегала любых проблем, как только те появлялись на горизонте.

Она бодро начала – считалось, что она будет лицом администрации в решении вопроса незаконной миграции в США, а также, как Байден во времена Обамы, станет куратором американской международной политики (во времена, когда Харрис заседала в Сенате, она демонстрировала небывалую активность именно в вопросах внешней политики).

Впрочем, уже первые кризисы заставили ее уйти в тень и превратиться в классического "свадебного генерала", чья роль сводится к выступлениям на пафосных мероприятиях. Впрочем, Харрис провалила даже это – ее бессодержательные и лишенные смысла речи стали мишенью для критиков из лагеря консерваторов, а сама Камала из некогда прогрессивной кандидатки с репутацией надежды Демократической партии превратилась в мем.

Она банально не могла сформулировать мысль и ответить на самый простой вопрос, а только повторяла заученные фразы – иногда много раз подряд. Ее речи в стиле "в завтрашний день могут смотреть не только лишь все" давно разлетелись на мемы и стали классикой абсурда.

Экспромт от Камалы Харрис – смотрите видео:

Что Камала Харрис говорила об Украине и как относится к Зеленскому

Камала Харрис неоднократно говорила об Украине. Приводим несколько ее цитат:

Внимание всего мира сейчас приковано к смелым украинцам. Они борются, чтобы защитить не только свои дома и семьи, но и свои демократию, свободу, суверенитет и территориальную целостность. И мы их поддерживаем.

Украину испытывают и тестируют, и она каждый раз на высоте. Американский народ вдохновляется этой невероятной стойкостью. И мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Всем тем, кто совершил эти преступления, и их руководителям, которые являются соучастниками: вы за это ответите.

Два года назад в Мюнхене многие думали, что Киев падет за считаные дни. Однако благодаря ловкости и храбрости народа Украины и поддержке коалиции из 50 стран, которую возглавили Соединенные Штаты, Киев остается свободным и сильным. Украина достигла значительных успехов в борьбе против противника, который пытался подчинить вашу нацию в империалистических целях – противника, экономика которого в 10 раз больше украинской, численность населения которого больше втрое и войско которого когда-то считалось вторым лучшим в мире.

Эта война остается полным провалом для (российского диктатора Путина – 24 Канал). Он призывает не к переговорам, а к капитуляции. Америка же поддерживает Украину – не в качестве благотворительности, а потому что это наш стратегический интерес.

Личная жизнь Камалы Харрис

Камила Харрис вышла замуж 22 августа 2014 года за адвоката Дугласа Эмхоффа. Он был судебным исполнителем из Бруклина и партнером юридической фирмы DLA Piper. У ее мужа двое детей от бывшей жены, совместных детей у пары нет.

Согласно данным Forbes, у семьи есть три дома (в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Сан-Франциско). Ориентировочная стоимость этих активов – 5,8 миллиона долларов, а совокупное семейное состояние составляет примерно 7 миллионов.

Какие перспективы у Харрис и есть ли у нее шансы

Сейчас у Камалы Харрис есть чуть больше ста дней, чтобы убедить всех, что она может быть не только тенью Байдена, но и вполне самодостаточным политиком. Как ни странно, такие шансы у Камалы до сих пор есть.

Согласно социологии, ее персона имеет преимущество в 3 из 7 нейтральных штатов, а это значит, что она имеет потенциал навязать борьбу Дональду Трампу.

Если же Камала Харрис таки получит номинацию, нас ждут просто огненные дебаты с Трампом. Тот, хоть и заявил, что это будет легкая победа и побить Камалу Харрис будет даже проще, чем Байдена, но должен менять стратегию, потому что теперь дедом будет уже он.