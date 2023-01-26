Канада готова передать танки Leopard 2 Украине, но рассуждает о количестве, – CBC News

Запад продолжает предоставлять Вооруженным Силам вооружение, помогая Украине освобождать территории. В частности, Канада может отправить нашему государству определенное количество боевых германских танков Leopard. О скольки именно единиц военной техники идет речь, можно только догадываться.

Очевидно, что Канада вместе с другими государствами цивилизованного мира решила присоединиться к так называемой танковой коалиции. СМИ сообщают, что эта страна может передать украинской армии около 4 танков, однако это решение еще не принято до конца.

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Когда объявят об этом решении

Вероятно, о передаче Киеву танков Канада может объявить уже сегодня – 26 января. Известно, что это самое старое вооружение, которое есть у этого государства. Собственно, его Канада закупила у Нидерландов во время афганской войны.

По словам высокопоставленных источников, Канада рассматривает возможность передачи Украине четырех танков Leopard 2, но решение еще не было принято,

– говорится в материале.

В то же время там упомянуто предварительное заявление премьер-министра Джастина Трюдо, который констатировал, что Канада пока не будет брать обязательств по отправке в Украину танков. Однако он также сказал, что Канада очень тщательно присматривается к тому, что еще может сделать для поддержки ВСУ.

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