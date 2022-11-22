Канны стали городом-побратимом Львова

Во время полномасштабного вторжения мэр Канн Давид Лиснард был одним из первых иностранных политиков, не побоявшихся лично приехать в Украину с предложением помощи. А уже во вторник, 22 ноября, город стал официальным партнером Львова.

Недавно мэр города сообщал, что Львов находится "на грани". По его словам, оккупанты ударили ракетами по мощной электроподстанции, она критически важна для города.

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Канны стали партнерами Львова

22 ноября Садовый принял предложение Президента Ассоциации мэров городов Франции и мэра Канн Давида Лиснарда об установлении партнерских отношений между Львовом и Каннами.

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Обратите внимание! В результате ракетных атак России во Львове ввели отключение электроэнергии, однако они не столь масштабны. Садовый рассказал, что город готовится к худшему сценарию.

По словам мэра Львова, в городе уже до тысячи пунктов обогрева, которые выстраивают жители в укрытиях. Также местные власти обеспечивают заклады медицины всем должным, чтобы они имели возможность работать даже в случае отсутствия света и теплоснабжения.

Садовый добавил, что во Львове перестраивают всю систему, чтобы выжить в сложное время. Он подчеркнул, что важно помогать украинцам, которые переехали на запад страны, убегая от войны.

Какая ситуация со светом в Украине

Президент Владимир Зеленский вечером 21 ноября сообщил, что особенно сложная ситуация со светом в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и некоторых других городах и районах.

Глава государства призвал пытаться ограничивать личное использование электричества.

Во вторник, 22 ноября, в Украине продолжатся плановые отключения света . Отключения света применены с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины.

В Одесской области ситуация со светом до сих пор остается сложной. После атак россиян в регионе ввели экстренные отключения электричества. Подробнее о ситуации со светом в регионах – читайте по ссылке .

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