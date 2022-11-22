Нещодавно мер міста повідомляв, що Львів перебуває "на межі". За його словами, окупанти вдарили ракетами по потужній електропідстанції, вона критично важлива для міста.
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Канни стали партнерами Львова
22 листопада Садовий прийняв пропозицію Президента Асоціації мерів міст Франції і мера Канн Давида Ліснарда про встановлення партнерських стосунків між Львовом і Каннами.
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Яка ситуація зі світлом в Україні
- Президент Володимир Зеленський ввечері 21 листопада повідомив, що особливо складна ситуація зі світлом у Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.
- Глава держави закликав намагатися обмежувати особисте використання електрики.
- У вівторок, 22 листопада, в Україні продовжаться планові відключення світла. Відключення світла застосовані з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України.
- В Одеській області ситуація зі світлом досі залишається складною. Після атак росіян в регіоні запровадили екстрені відключення електрики. Детальніше про ситуацію зі світлом в регіонах – читайте за посиланням.
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