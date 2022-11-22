Нещодавно мер міста повідомляв, що Львів перебуває "на межі". За його словами, окупанти вдарили ракетами по потужній електропідстанції, вона критично важлива для міста.

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Канни стали партнерами Львова

22 листопада Садовий прийняв пропозицію Президента Асоціації мерів міст Франції і мера Канн Давида Ліснарда про встановлення партнерських стосунків між Львовом і Каннами.

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Зверніть увагу! Внаслідок ракетних атак Росії у Львові запровадили відключення електроенергії, однак вони не такі масштабні. Садовий розповів, що місто готується до найгіршого сценарію. За словами мера Львова, у місті вже є до тисячі пунктів обігріву, які вибудовують мешканці в укриттях. Також місцева влада наразі забезпечує закладали медицини всім належним, аби вони мали змогу працювати навіть у разі відсутності світла та теплопостачання. Садовий додав, що у Львові перебудовують всю систему в місті, щоб вижити в складний час. Він наголосив, що наразі важливо допомагати українцям, які переїхали на захід країни, тікаючи від війни.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Президент Володимир Зеленський ввечері 21 листопада повідомив, що особливо складна ситуація зі світлом у Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.

Глава держави закликав намагатися обмежувати особисте використання електрики.

У вівторок, 22 листопада, в Україні продовжаться планові відключення світла. Відключення світла застосовані з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України.

В Одеській області ситуація зі світлом досі залишається складною. Після атак росіян в регіоні запровадили екстрені відключення електрики. Детальніше про ситуацію зі світлом в регіонах – читайте за посиланням.

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