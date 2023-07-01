Есть два варианта: Жданов предположил возможна ли капитуляция России

Капитуляция России в настоящее время и при нынешних обстоятельствах выглядит невероятной. Однако гипотетически могут сложиться ситуации, когда страна-агрессор будет вынуждена прекратить войну против Украины.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он предположил 2 варианта развития событий.

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Первый вариант: полная изоляция России

Жданов предположил, что вдруг кто-то из политического окружения Владимира Путина сможет до него достучаться и доказать ему: если хочешь остаться у власти, нужно выводить войска из Украины и сохранять боеспособность российской армии.

Если Путин сделает это, Россия продолжит обстреливать ракетами территорию Украины. И тогда это будет израильский вариант разрешения военного конфликта. И тогда никаких разговоров о капитуляции и переговорах не будет,

– подчеркнул военный эксперт.

Но при этом Путину придется удержать ситуацию внутри России. Ведь россияне должны согласиться с условиями, что страна-агрессор будет находиться за железным занавесом и в полной изоляции от мира.

В таких обстоятельствах никто в мире не будет иметь дела с Россией и все будут дистанцироваться от нее. Даже Китай вряд ли поддержит с ней контакты. Пекин ведь не готов сегодня портить отношения с Соединенными Штатами.

Хотя, конечно, Северная Корея, Иран и Сирия будут с Россией. Но остальные страны – нет,

– подчеркнул Жданов.

Россия будет в полной изоляции, и она может длиться годами. Ведь сегодня существует полное понимание опасности для всего мира со стороны России. И чем дальше, тем россияне больше убеждают весь мир в том, что они опасны для человечества.

В то же время весь мир будет экономически и политически давить на Россию по поводу прекращения конфронтации с Украиной и Западом.

"Также российские олигархи будут лишены возможности воспользоваться своими домами и счетами за границей России. Долго ли они будут терпеть такую ситуацию и власть Путина, лишившего их возможности иметь все это", – подчеркнул военный эксперт.

Олег Жданов предположил, при каких обстоятельствах может произойти капитуляция России: смотрите видео

Второй вариант: поражение не простят

Еще один вариант – разгром российских войск на поле боя украинскими силами и их выход на государственную границу 1991 года.

При таком развитии событий какая-то часть российских войск может остаться на территории Украины.

Мы эту часть войск видели, когда Евгений Пригожин направлялся в Москву. Они состояли из росгвардии, срочников. Ни одного танка не нашли во всей России, чтобы выкатить на кольцевую дорогу для защиты Москвы,

– подчеркнул Олег Жданов.

Именно с таким войском, считает военный эксперт, останется Путин. Да, у него еще будет авиация, ракетные войска и он будет пускать ракеты по Украине. Но он сможет сохранить власть в таком случае, если удержит внутреннюю политическую ситуацию в России и общество простит ему разгром российской армии и поражение. Однако это маловероятно.

Что происходит в российских элитах

Американские аналитики предполагают, что "переворот" Пригожина продемонстрировал "трещины в кремлевской и военной иерархии". Также некоторые из них опасаются, что Путин, ослабленный действиями Пригожина, может решиться на отчаянные и безрассудные шаги.

В американском Институте изучения войны отметили, что после мятежа Пригожина глава минобороны Шойгу и генштаба Герасимов будут терять свое влияние. Хотя Путин от них не избавится.

Однако на первый план выйдет вероятно генерал Михаил Теплинский, являющийся одним из ведущих командиров войны против Украины. Также он руководил силами оккупантов и вагнеровцами на Бахмутском направлении зимой 2023 года.