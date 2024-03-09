Повторяют прошлогодние намерения: боец ВСУ спрогнозировал ход боев на Бахмутском направлении

Оккупанты существенно активизировались на Бахмутском направлении в течение последних двух месяцев. Враг привлекает весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что россияне не жалеют своего личного состава, техники и боеприпасов. Он добавил, что оккупанты наращивают способности БПЛА.

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"Если проанализировать последнюю неделю, противник успехов на Бахмутском отрезке не имел ни в направлении Часового Яра, ни в направлении Ивановского, ни Клещеевки, ни Андреевки. Все позиции, как оставались за нами, так и остаются", – подчеркнул Федоренко.

Стратегическое значение для россиян

Самое ожесточенное направление – Ивановское. Ведь бои продолжаются на окраине населенного пункта. Захватчики пытаются наращивать усилия, чтобы получать результат и в конце концов оккупировать населенный пункт. То же касается и направления Часового Яра. Для россиян это важно не только тактически и политически, но и стратегически.

Ведь Часов Яр – это господствующая высота. Если она будет у врага, то так он сможет взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку и Краматорск. Там сможет работать и вражеская ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня.

Это очень удачный плацдарм для развития дальнейших действий по оккупации Донецкой области. Ситуация очень похожа на ту, которая была в прошлом году. Весной в тот же самый период времени именно по Часовому Яру. Тогда удалось стабилизировать атаки,

– рассказал командир батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр.

Так украинские военные тогда отбили врага и отбросили его от тех позиций, на которых сейчас находятся россияне. Федоренко считает, что на этот раз Силы обороны Украины также это смогут сделать. Ведь группировка противника выдыхается и несет достаточно существенные потери.

"И по дальнейшим продвижениям противника на Бахмутском отрезке – в целом он успеха иметь не будет", – отметил командир батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр.

Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Сейчас продолжается активная работа по подготовке линий обороны. Как второй линии обороны, так и позиций, на которых сейчас находятся украинские военные. Продолжаются инженерные обустройства позиций, с которых работает украинское оружие.

"Пехотный принцип работает и в беспилотных системах. Чем глубже закопался, чем лучше перекрылся – тем больше у тебя способности остаться невредимым. А значит эффективно выполнить боевую задачу и прикрыть наши пехотные подразделения", – сказал Юрий Федоренко.

Чего хочет враг

Федоренко отметил, что оккупанты имели частичный успех по населенному пункту Часов Яр. Врагу важно выровнять левый фланг. Все, чтобы зарезать пути сообщения украинской армии и сделать невозможным проход группировки Сил обороны Украины.

Соответственно, захода во фланг противнику и отражения его от населенного пункта Часов Яр. Ведь им важно давить по всей линии,

– убежден командир батальона ударных БПАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр.

Какова ситуация на Бахмутском направлении