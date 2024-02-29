Враг 38 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районе Новопавловки: карта боевых действий 29 февраля
Источник:Генштаб
Украинские защитники продолжают держать оборону по всей линии фронта. Впрочем, им удается не только сдерживать вражеские наступления, но и выбивать противника с позиций.
Так, вчера бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады выбили россиян из Красногоровки, что в Донецкой области. Всего в течение суток на фронте состоялась почти сотня боевых столкновений.
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Что происходит на адском ВостокеНа Купянском направлении противник дважды ходил в атаку в окрестностях населенных пунктов Синьковка и Табаевка, что на Харьковщине. Обе вражеские штурмы были отражены Силами обороны. На Лиманском направлении враг был активнее. Он 12 раз неудачно атаковал в окрестностях Терны, Ямполовки (Донецкая область) и Белохоровки (Луганская область). На Бахмутском направлении наши защитники отбили 9 атак оккупантов в окрестностях Ивановское и Клищеевка, что в Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские военные отбили 25 раз российских атак в окрестностях населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, что в Донецкой области.
Оккупанты прут на Орловку: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в окрестностях Красногоровки, Георгиевка, Новомихайловки и Урожайное (Донецкая область). На этом направлении россияне совершили почти 40 попыток прорвать украинскую оборону.
Россияне пытались захватить Красногоровку: смотрите на карте
Какова ситуация на ЮгеНа Ореховском направлении наши воины отбили одну атаку противника к востоку от Роботино, что в Запорожье.
Враг пытался вернуть контроль над Роботино: смотрите на картеНа Херсонском направлении россияне не оставляют попыток выбить украинских военных с позиций на левом берегу Днепра. Все 4 попытки штурмов врага завершились неудачей.
На Севере оккупанты сохраняют присутствиеНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Сырский прокомментировал ситуацию на фронте
Главком отметил, что россияне продолжают активно наступать на многих направлениях линии фронта.
Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.
Продолжаются жесткие бои в районах Вербово и Роботино, над которыми враг пытается вернуть контроль,
– сообщил Сырский.
Известно, что сегодня, 29 февраля, украинские защитники сбили очередной самолет Су-34. Кроме того, ВСУ ударили ппо скоплению российских войск в Еленовке, в Донецкой области. Почти 20 оккупантов погибли, еще 12 ранены.