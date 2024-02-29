Враг 38 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районе Новопавловки: карта боевых действий 29 февраля

Украинские защитники продолжают держать оборону по всей линии фронта. Впрочем, им удается не только сдерживать вражеские наступления, но и выбивать противника с позиций.

Так, вчера бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады выбили россиян из Красногоровки, что в Донецкой области. Всего в течение суток на фронте состоялась почти сотня боевых столкновений.

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Что происходит на адском Востоке

Напротивник дважды ходил в атаку в окрестностях населенных пунктов Синьковка и Табаевка, что на Харьковщине. Обе вражеские штурмы были отражены Силами обороны. Навраг был активнее. Он 12 раз неудачно атаковал в окрестностях Терны, Ямполовки (Донецкая область) и Белохоровки (Луганская область). Нанаши защитники отбили 9 атак оккупантов в окрестностях Ивановское и Клищеевка, что в Донецкой области. Наукраинские военные отбили 25 раз российских атак в окрестностях населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, что в Донецкой области.

Оккупанты прут на Орловку: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в окрестностях Красногоровки, Георгиевка, Новомихайловки и Урожайное (Донецкая область). На этом направлении россияне совершили почти 40 попыток прорвать украинскую оборону.

Россияне пытались захватить Красногоровку: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

Нанаши воины отбили одну атаку противника к востоку от Роботино, что в Запорожье.

Враг пытался вернуть контроль над Роботино: смотрите на карте

На Севере оккупанты сохраняют присутствие

Сырский прокомментировал ситуацию на фронте

Нароссияне не оставляют попыток выбить украинских военных с позиций на левом берегу Днепра. Все 4 попытки штурмов врага завершились неудачей.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Главком отметил, что россияне продолжают активно наступать на многих направлениях линии фронта.

Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Продолжаются жесткие бои в районах Вербово и Роботино, над которыми враг пытается вернуть контроль,

– сообщил Сырский.

Известно, что сегодня, 29 февраля, украинские защитники сбили очередной самолет Су-34. Кроме того, ВСУ ударили ппо скоплению российских войск в Еленовке, в Донецкой области. Почти 20 оккупантов погибли, еще 12 ранены.