На Кураховском направлении продолжаются 6 боев: карта боевых действий на 1 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны уже 829 дней отражают атаки россиян на фронты, сдерживая их дальнейшее продвижение. Враг пытается давить на Северском и Кураховском направлении.
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. Также оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.
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Что происходит на фронте
На Харьковском направлении с начала суток нашими воинами отражена одна атака противника вблизи Липцов. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.
За вчерашние сутки, по уточненным данным, враг потерял на этом направлении 126 оккупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 17 автомобилей и две единицы специальной техники. Трем артиллерийским системам противника нанесены повреждения.
Какая ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте
На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали в районе Дружелюбовки. Понесли потери и отошли.
За минувшие сутки на этом направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 79 человек. Уничтожен один танк Т-80 и поврежден автомобиль.На Северском направлении в настоящее время продолжается пять боевых столкновений неподалеку Роздоловки и Ивано-Дарьевки. Потерь наших позиций не допущено. Ситуация контролируемая.
Враг давит на Северском направлении: смотрите на картеНа Краматорском направлении с начала суток отбита одна попытка противника продвинуться в районе Клещеевки. Подразделения Сил обороны сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции. На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.
Российские войска атакуют на Покровском направлении: смотрите на картеНа Кураховском направлении продолжаются шесть боев вблизи Георгиевки, Константиновки и Водяного. Ситуация напряженная, но остается под контролем наших защитников.
Оккупанты активизировались на Кураховском направлении: смотрите на картеНа Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Роботино. Потерь позиций не допущено.
В Генштабе заявляют, что на остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.
Что известно о последствиях ночной атаки
- Основной целью России в очередной раз стала энергетическая инфраструктура. По словам министра энергетики Германа Галущенко, атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
- В частности, в ДТЭК сообщили, что в результате российской атаки пострадали две ГЭС. Там было серьезно повреждено оборудование.
- В Минэнерго уже заявили, что графики отключений света могут измениться из-за ночной атаки. Там также напомнили, что сейчас отключение света прогнозируют 1 июня с 18:00 до 23:00 во всех регионах.