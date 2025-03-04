Враг активно атакует возле Покровска и обстреливает ВСУ в Курской области: карта фронта 4 марта

Война в Украине продолжается, ВСУ противостоят нашествию российских оккупантов на разных направлениях фронта. За минувшие сутки на передовой произошло 101 боевое столкновение.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне сбросили на украинскую территорию 104 КАБ, применили 2638 дронов-камикадзе и совершили более пяти тысяч сто обстрелов.

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Какова ситуация на фронте 4 марта

На Харьковском направлении ВСУ отбили две атаки противника в сторону Бочкового и Красного Первого.

На Купянском направлении защитники столкнулись с двумя атаками оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия у населенных пунктов Загрызово и Ивановка.

На Лиманском направлении россияне атаковали 13 раз. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Ивановки и Ямполовки.

Вражеские штурмы на Лиманском направлении: показываем на карте

На Северском направлении россияне атаковали позиции в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения неподалеку Часового Яра и в сторону Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении ВСУ отбили 13 атак в районах Крымского и Торецка.

Ситуация возле Торецка: смотрите карту

На Покровском направлении защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора возле населенных пунктов Александрополь, Лысовка, Луч, Даченское, Преображенка, Котлино, Улаклы и Андреевка.

На Покровском направлении враг проводил штурмы: смотрите на карте

На Новопавловском направлении произошло 7 вражеских атак по позициям ВСУ, россияне пытались прорваться в направлении Константинополя, Бурлацкого и Скудного.

На Гуляйпольском направлении было вражеское наступление в направлении Привольного.

На Ореховском направлении украинские Вооруженные силы отбили четыре атаки противника в направлении Степного и вблизи Нестерянки.

В операционной зоне в Курской области ВСУ отбили 29 атак российских захватчиков. Враг нанес 13 авиационных ударов, применив 17 управляемых бомб, а также совершил 308 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых 17 – с РСЗО.

Защитникам удалось поразить 14 районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийскую систему и два пункта управления россиян. За прошедшие сутки вражеская армия потеряла 1340 военных. Также было уничтожено три танка, восемь боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, средство ПВО, 86 БпЛА и 101 единицу автомобильной техники противника.