Десятки отбитых атак и неудачные попытки продвижения врага: карта боевых действий на 8 декабря

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 182 боевых столкновения. Больше всего оккупанты давят на Кураховском и Покровском направлениях. Там украинские защитники отбили десятки атак агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте сегодня: карта боевых действий на 8 декабря

Оккупанты нанесли удар ракетой по позициям наших защитников и населенным пунктам, атаковали 1579 дронами-камикадзе. Кроме того, осуществили 3542 артиллерийских обстрела, из них 111 – из РСЗО.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, 3 пункта управления и еще один важный объект российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска. Впрочем, успеха не имел.

На Купянском – оккупанты атаковали 9 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора неподалеку Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая.

На Лиманском – россияне атаковали 22 раза. Пытались продвинуться вблизи Твердохлебово, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного Тернов, Ямполовки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении – 7 атак на позиции наших защитников в районе населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении – состоялись 7 боевых столкновений у Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Покровском – украинские военные остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкино, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого.

На Кураховском направлении наши защитники отбили 42 атаки вблизи Сонцовки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Анновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного.

На Времовском – враг совершил 30 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка.

На Приднепровском – Силы обороны отбили 3 вражеских штурма.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском – признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Операция в Курской области продолжается. За прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений. Российская артиллерия нанесла 446 обстрелов по населенным пунктам и позициям наших войск.

Украинские защитники наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В целом, за прошедшие сутки агрессор потерял 1460 бойцов. Кроме того, наши воины обезвредили 5 танков, 36 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 29 БПЛА оперативно-тактического уровня, 17 автомобилей и 2 единицы специальной техники оккупантов.