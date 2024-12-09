Враг давит на Покровском направлении, ВСУ отбили 53 штурма: карта боевых действий на 9 декабря

Ситуация на фронте остается сложной. Используя преимущество в живой силе и технике, агрессор непрерывно атакует позиции Сил обороны. Защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки остановили 53 штурмовых действия россиян на Покровском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте: карта боевых действий 09.12.2024

За прошедшие сутки, 8 декабря, на фронте зафиксировали 191 боестолкновение.

На Харьковском направлении агрессор 5 раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга.

На Купянском направлении – за сутки атаковал 8 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском – было 28 российских атак. Оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону у Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Грековки, Надежды и Макеевки.

На Краматорском – трижды атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 8 атак неподалеку Торецка, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

На Покровском – украинские защитники остановили 53 штурмовые действия оккупантов в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Чумацкое.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Кураховском направлении наши воины отбили 40 российских атак. Активнее всего захватчики пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.

На Времовском – агрессор совершил 19 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

На Ореховском – оккупационные войска при поддержке авиации один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Нестерянки.

В Генштабе подчеркнули, Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину территории Украины. Наши военные успешно отбили 7 наступательных действий на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском и Северском – за прошедшие сутки агрессор активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском – признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 9 декабря