ВСУ сдерживают Россию на направлениях, произошло 61 столкновение: карта боевых действий 19 марта

Украинские защитники отважно противостоят вражеским атакам, отражая многочисленные попытки прорыва. Оккупанты не прекращают стараний выбить наши войска с позиций.

Утром 19 марта в командовании ВСУ рассказали, что за минувшие сутки происходило 61 боевое столкновение. Россия нанесла 7 ракетных ударов и 70 авиационных, а также 110 обстрелов из РСЗО, что привело к жертвам среди мирного населения.

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Непоколебимость и мужество ВСУ

Ситуация стабильная, без изменений.Враг активизировал диверсионную деятельность, но наши войска внимательно следят за изменениями.Россияне пытались штурмовать, но наши войска отбили 3 атаки в районе Синьковки.Защитники отбили 4 попытки врага прорвать оборону у Тернов.Наши войска успешно отбили 7 атак противника в районах таких населенных пунктов: Ивановское, Клещеевка и Андреевка.

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Отбито 9 атак врага в районе таких населенных пунктов: ыч, Орловка, Тоненькое и Невельское.

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Силы обороны сдерживают врага, который 25 раз пытался прорвать линию обороны.Оккупанты атаковали 9 раз, но наши защитники стоят крепко в районах Старомайорское и Работино.

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Враг совершил 3 штурма, но наши войска отстояли позиции.

Несмотря на вражеские атаки, наши воины продолжают активные действия, нанося потери захватчикам. Авиация Сил обороны ударила по 9 районах сосредоточения врага, подтверждая высокий уровень готовности и эффективности наших сил.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта,

– констатируют в Генштабе ВСУ.

Украинские защитники не прекращают борьбу за каждый клочок родной земли, проявляя примеры невероятной стойкости и героизма. Весь мир наблюдает за мужеством и преданностью Сил обороны Украины, которые являются символом несокрушимости украинского духа.

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Добавим, что утром 19 марта в командовании Вооруженных Сил сообщали: за сутки враг потерял 840 представителей личного состава. Всего с начала вторжения – 432 390 бойцов.