Россияне наступали на 5 направлениях, ВСУ отразили все атаки: карта боевых действий за 8 июля

8 июля 2023, 08:43
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Источник:

Генштаб ВСУ

В Украине длится 500-й день полномасштабной войны. Российская армия продолжала свои наступления на Востоке нашего государства, несмотря на это, Силы обороны успешно отразили все атаки врага.

Сейчас оккупанты сосредоточили основные усилия на 5 направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском. За сутки на этих участках фронта произошло 36 боевых столкновений.

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Какая ситуация на Востоке

На Купянском направлении враг пытался наступать в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. Наши воины отразили все атаки оккупантов. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

Россияне пытались наступать вблизи Стельмаховки и Новоселовского: смотрите на карте

На Лиманском направлении российская армия вела штурмовые действия и пыталась вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Донецкой области, успеха не достигли. Кроме этого, оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности:

  • Невское, Белогоровка Луганской области;
  • Веселое, Раздоловка Донецкой области.

Оккупанты вели безрезультатное наступление в районе Берестового: смотрите на карту

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Несмотря на это, противник также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Клещиевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Курдюмовка и Северное Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

Захватчики наступали возле Берховки в Донецкой области: смотрите на карте

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Кроме этого, он совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Россияне не оставляют попыток наступления на Марьинку: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Невельского. В то же время зафиксированы артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов В частности, это: Керамик, Желанное, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Враг безрезультатно наступал на Авдеевку: смотрите на карте

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Великой Новоселки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это: Новомихайловка, Елизаветовка, Богоявленко, Угледар, Золотая Нива и Северное Донецкой области.

Оккупанты наступали в районе Благодатного: смотрите на карте

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Что происходит на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе:

  • Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное Запорожской области;
  • Львово, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском да Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Какая ситуация на других участках фронта

На Волынском и Полесском направлениям оперативная обстановка без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Ольшаной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности:

  • Поповка Черниговской области;
  • Краснополье Сумской области;
  • Окип, Нескучное, Волчанск, Бударки и Рубленое в Харьковской области.

Силы обороны нанесли мощные удары по оккупантам

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 4 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Также украинские защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: 2 пункта управления, склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Автор: Владислав Кравцов