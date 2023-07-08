Россияне наступали на 5 направлениях, ВСУ отразили все атаки: карта боевых действий за 8 июля

В Украине длится 500-й день полномасштабной войны. Российская армия продолжала свои наступления на Востоке нашего государства, несмотря на это, Силы обороны успешно отразили все атаки врага.

Сейчас оккупанты сосредоточили основные усилия на 5 направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском. За сутки на этих участках фронта произошло 36 боевых столкновений.

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Какая ситуация на Востоке

Навраг пытался наступать в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. Наши воины отразили все атаки оккупантов. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

Россияне пытались наступать вблизи Стельмаховки и Новоселовского: смотрите на карте

На Лиманском направлении российская армия вела штурмовые действия и пыталась вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Донецкой области, успеха не достигли. Кроме этого, оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности:

Невское, Белогоровка Луганской области;

Веселое, Раздоловка Донецкой области.

Оккупанты вели безрезультатное наступление в районе Берестового: смотрите на карту

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Несмотря на это, противник также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Клещиевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Курдюмовка и Северное Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

Захватчики наступали возле Берховки в Донецкой области: смотрите на карте

Напод вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Кроме этого, он совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Россияне не оставляют попыток наступления на Марьинку: смотрите на карте

Навраг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Невельского. В то же время зафиксированы артиллерийские обстрелыВ частности, это: Керамик, Желанное, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Враг безрезультатно наступал на Авдеевку: смотрите на карте

Напротивник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Великой Новоселки. Совершил обстрелы, в частности, это: Новомихайловка, Елизаветовка, Богоявленко, Угледар, Золотая Нива и Северное Донецкой области.

Оккупанты наступали в районе Благодатного: смотрите на карте

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Что происходит на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе:

Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное Запорожской области;

Львово, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Какая ситуация на других участках фронта

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции нада, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.Наоперативная обстановка без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Ольшаной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности:

Поповка Черниговской области;

Краснополье Сумской области;

Окип, Нескучное, Волчанск, Бударки и Рубленое в Харьковской области.

Силы обороны нанесли мощные удары по оккупантам

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 4 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Также украинские защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: 2 пункта управления, склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.