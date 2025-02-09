Бои на Покровском направлении, враги штурмуют позиции: карта боевых действий 9 февраля

Российская армия ежедневно наносит удары по позициям украинских подразделений и населенных пунктах из различных видов вооружения. Оккупанты не прекращают наступления, но Силы обороны Украины активно противодействуют врагу, защищая свою территорию. За сутки на фронте зафиксировано 133 боевых столкновения.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Генштаб ВСУ. За прошедшие сутки ВСУ смогли поразить 6 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийские средства и две радиолокационные станции российских оккупантов.

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Какая ситуация на фронте за минувшие сутки

На Харьковском направлении украинские войска отбили две вражеские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки оккупанты атаковали 7 раз, штурмовые действия противника отражены у населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении россияне атаковали 7 раз. Они пытались продвинуться в направлениях Нового, Колодезей, Новоегоровки и Ямполовки.

На Северском направлении произошло 4 атаки на позиции ВСУ в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении было три боестолкновения в районах Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении российские войска совершили 9 атак возле Крымского и Торецка.

На Покровском направлении ВСУ успешно остановили 54 штурмов и наступательных действий противника в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное, Калиновое, Водяное Второе, Зеленое Поле, Новоторецк, Лысовка, Покровск, Удачное, Надиевка, Преображенка и Шевченко.

Ситуация на Покровском направлении: карта фронта

На Новопавловском направлении Силы обороны Украины отбили 12 вражеских атак, россияне сконцентрировали усилия у Константинополя.

Наступления россиян возле Константинополя: показываем на карте

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили одну атаку в направлении Новополя.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки не было наступательных действий со стороны россиян.

В операционной зоне в Курской области подразделения ВСУ за минувшие сутки отбили 28 атак российских военных. Противник нанес 44 авиационных удара, с применением 64 управляемых бомб, а также совершил 544 артобстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 15 из них – с РСЗО.

ВСУ ликвидировали 1460 российских оккупантов, а также обезвредили 11 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, самолет, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня, 127 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.