Россияне прут на Авдеевку, ВСУ отразили в общей сложности более 50 атак: карта боевых действий за 16 января

Украинские защитники сдерживают наступление российских окупантов, отразив более 50 атак на разных направлениях. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.

В течение 692-х суток войны произошло 94 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 68 авиационных ударов, а также 78 обстрелов с РСЗО, в результате чего погибли среди гражданского населения. Как выглядит линия фронта, узнавайте в материале 24 Канала.

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Где острейшая ситуация

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" украинские военные отбили 2 атаки оккупантов возле Синьковки, что в Харьковской области.Наши военные отразили 13 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 19 – в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского, Веселого Донецкой области.

Силы обороны сдерживают врага в районе Лимана: смотрите на карте

Наши воины отразили 7 атак противника неподалеку от Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" защитники продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Воины стойко держат защиту, нанося захватчикам значительные потери. За сутки было отбито 18 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак – у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Враг все еще стремится оцепить Авдеевку на Донетчине: смотрите на карте от DeepState

Относительно спокойные участки

Потери российских оккупантов

Наши защитники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Работиного в Запорожской области.В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" наши воины продолжают расширение плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил один безуспешный штурм позиций.зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная ситуация остается без существенных изменений.Враг сохраняет присутствие в приграничных районах. Россияне проводят активную диверсионную деятельность, чтобы изменить фокус внимания для ВСУ. Также оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.Противник наступательных действий не совершал на этом участке фронта.

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают оккупантов вдоль всей линии фронта.