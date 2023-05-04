Провальное наступление врага, ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку: карта фронта на 4 мая
Источник:Генштаб ВСУ
Уже 485 сутки полномасштабной войны украинские воины героически защищают родную землю от российского агрессора. Оккупанты не оставляют попыток наступать на Востоке нашего государства.
Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку. Что происходит на фронте, рассказывает и показывает на карте 24 Канал.
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Агрессор продолжает тактику террора
Россия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 67 обстрелов с РСЗО. К сожалению, снова пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность дальнейших вражеских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой,
– отметили в Генштабе.
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Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта за минувшие сутки Силы обороны отразили 40 российских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Ситуация на разных направлениях фронтана Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На полигонах Беларуси идет подготовка личного состава российских территориальных войск. на Северском и Слобожанском – враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах России. За прошедшие сутки из артиллерии и минометов агрессор обстрелял населенные пункты Бучки Черниговской области; Нововасиловка, Рожковичи, Ворожба, Басовка, Юнаковка, Мирополье и Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелка, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка на Харьковщине. На Купянском оккупанты наступательных действий не проводили. Захватчики обстреляли Тополя, Каменку, Фиголовку, Новомлынск, Западную, Лиман Первый, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении противник пытался наступать в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне, однако, без успеха. Под огнем артиллерии Макеевка и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки захватчики без успеха вели наступательные действия в направлении Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Российские военные обстреляли Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Ласточкино, Северное, Тонечко, Карловку, Нетайлово и Первомайское. На Марьинском агрессор пытается улучшить свое тактическое положение. Украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Оккупанты обстреляли Красногоровку Донецкой области. На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Богоявленку, Новоукраинку, Пречистовку, Золотую Ниву и Шахтерское Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться. Российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью и авиаудар по Кизомису Херсонской области.
Из артиллерии были обстреляны населенные пункты Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Капуловка в Днепропетровской области; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Кизомис и Херсон. К сожалению, погибли гражданские.
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Что происходит на поле боя: смотрите карту
Россияне проводят принудительную паспортизацию в Херсонской области
В Генштабе рассказали, что в Геническом районе временно оккупированной территории Херсонской области захватчики проводят принудительную паспортизацию украинцев. Россияне постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают перемещение между населенными пунктами.
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Украинские воины мощно бьют по оккупантам
За прошедшие сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс захватчиков.