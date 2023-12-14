Россияне прут на Авдеевку, ВСУ держатся по всем направлениям: карта боевых действий 14 декабря

Силы обороны продолжают отбивать атаки оккупантов на восточных и южных направлениях фронта. В то же время, наши защитники уничтожают врага и предпринимают активные действия, чтобы истощить захватчиков.

Четверг, 14 декабря, – это уже 659 сутки с начала полномасштабного вторжения. О ситуации на фронте по состоянию на данный момент читайте в материале 24 Канала, а также узнайте, как выглядит карта боевых действий.

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Какая ситуация на Востоке

Вражеская армия сохраняет военное присутствие в районах России, граничащих с Украиной. Оккупанты ведут активные взрывные действия, чтобы предотвратить развертывание украинских войск, а также увеличивают плотность минных полей вдоль границы в Белгородской области.Оперативно-стратегическая группировка "Хортица" информирует, что украинские защитники отбили 21 атаку оккупантов в районе Синьковки и еще 2 атаки к востоку от Петропавловки Харьковской области.ВСУ отбили 2 вражеские атаки в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.Украинские воины отбили 6 атак противника возле Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Наши защитники продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, а также закрепляются на новых позициях.

Как выглядит линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте DeepState

ОСГВ "Таврия" сообщает, что происходит сдерживание захватчиков, пытающихся окружить Авдеевку. ВСУ держат позиции, наносят безумные потери оккупантам. Было отбито 29 атак в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, еще 28 атак к югу от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Захватчики не оставляют намерения окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Что происходит на других направлениях

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в окрестностях Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области. Защитники отбили 19 атак на этом участке.В командовании ВСУ констатируют, что враг не проводил никаких наступательных операций в этом районе за прошедшие сутки.Оперативно-стратегическая группировка "Север" сообщает, что на Волыни и Полесье без существенных изменений.Силы обороны Украины отразили 6 атак захватчиков возле Работиного и к западу от Вербового Запорожской области. В то же время наша армия продолжает активные действия на оси Мелитополя, чтобы нанести захватчикам потери в живой силе и технике, истощать врага по всей линии фронта.

Украинские войска отбивают атаки врага на Юге: смотрите на карте

Потери врага

В течение суток 13 декабря Военно-воздушные Силы Украины нанесли 5 авиаударов по районам сосредоточения войск, вооружения и военной техники захватчиков.

Кроме того, наши ракетные войска поразили 1 командный пункт, 5 районов сосредоточения войск, оружия и военной техники, а также 1 склад боеприпасы россиян.

В общем, с начала полномасштабного вторжения, как информируют в Генштабе, отправилось на тот свет 342 800 оккупантов. Только за минувшие сутки – 1 300 военных.

Вместе с тем, в Белом доме уточняли, что Россия только за время наступления на Авдеевку потеряла около 13 тысяч военных, а также 220 боевых машин.

ОСГВ "Одесса" информирует, что украинские войска удерживают позиции на левом берегу Днепра, продолжают вести контрбатарейный огонь, нанося удары по тылу врага.