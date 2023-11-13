Россия усиливает границу на Белгородщине, пытается оцепить Авдеевку: карта боевых действий на 13 ноября

Россияне продолжают совершать штурмовые операции, но не имеют значительного прогресса. Силы обороны сдерживают врага, уничтожая его личный состав и технику, а также контратакуют на определенных участках фронта.

Как пишут в командовании украинской армии 13 ноября, только за минувшие сутки произошло 69 боевых столкновений между нашими защитниками и захватчиками. Как выглядит карта боевых действий по состоянию на 628 день великой войны, смотрите в материале 24 Канала.

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Восточные направления

Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность. Главная цель врага – не допустить переброски наших войск на угрожающие направления. Оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.Этот участок фронта входит в зону ответственности ОСГВ "Хортица". При поддержке авиации захватчики вели безрезультатные штурмовые действия в районах таких населенных пунктов: Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области. Вооруженные Силы отбили 11 атак.При поддержке авиации российские военные совершали безрезультатные штурмовые операции возле Новоегоровки Луганской области. Нашим защитникам удалось отбить 4 атаки.Штурмы со стороны России на этом участке фронта зафиксированы в районах Дубово-Василовки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Наши воины отбили около 10 атак, совершили штурмовые действия южнее Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

Какая ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте DeepState

Как информируют в ОСГВ "Таврия", при поддержке авиации оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безрезультатными были наступательные действия противника юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области – там Силы обороны отбили 17 атак.

Какая ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте DeepState

Наши защитники отбили 24 атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.Враг при поддержке авиации вел безрезультатные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области, где украинские воины отбили 2 атаки.

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Южные направления

Враг не совершал штурмовых действий на этом участке фронта. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Какая ситуация на Мелитопольском направлении: смотрите на карте DeepState

Террор врага

В ОСГВ "Одесса" сообщают, что наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылу противника.

В общем, российские оккупанты нанесли по позициям наших военных и мирных населенных пунктах:

7 ракетных ударов;

34 авиационных удара;

59 ударов с РСЗО.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура,

– пишут в командовании Сил обороны.

Российские захватчики нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городе Харьков, в то же время авиационные удары были нанесены по таким населенным пунктам:

Петропавловка, Чернещина Харьковской области ;

; Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области ;

; Северск, Авдеевка, Северное, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

; Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области ;

; Херсон, Новоберислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

А вот под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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Успехи защитников