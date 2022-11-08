Россияне вошли в село Диброва, которое до сих пор было в серой зоне: что изменилось на фронте

По состоянию на 8 ноября продолжаются особо тяжелые бои в Донецкой области около Соледара, Бахмута и Угледара. ВСУ продолжают героическое противостояние.

Обменный фонд пополняют "мобики" из Москвы

За сутки оккупанты потеряли более 700 солдат, 15 танков и 24 бронемашины, что свидетельствует об уровне интенсивности боев. 24 канал проанализировал, как изменилась ситуация на фронте за последние сутки.

Внимание В ВСУ подтвердили бунт в российской морской пехоте: к военным едут офицеры-воспитатели

На Сватовском направлении 92 бригада ВСУ пленила более 20 россиян, среди которых жители Москвы и Московской области. Ценное пополнение обменного фонда.

Где идут тяжелые бои

К западу от Кременной россияне зашли в село Диброва, которое до сих пор было в серой зоне. Сегодня в этом районе шли бои, украинские Силы обороны держат врага под артиллерийским огнем и пытаются оттеснить в восточном направлении.

Село Диброва на карте:

Россияне также утверждают, что им удалось занять Белогоровку возле Лисичанска. Информация требует уточнения.

Возле Бахмута и Соледара сохраняется сложная ситуация. Россияне продолжают атаковать с восточного направления, а также к югу от Бахмута. Город и позиции защитников остаются под массовыми артиллерийскими обстрелами неприятеля.

Сложная ситуация в Марьинке. Держать северную часть города становится все труднее. Появились кадры сражений, где наши уничтожили в этом районе вражеский танк.

Оккупанты скрывают потери в Павловке

"Операцию" в Павловке оккупанты, похоже, провалили. В ВСУ подтвердили большие потери врага в этом направлении.

Павловка на карте:

В Павловке возле Угледара точная ситуация до сих пор неизвестна. Есть основания полагать, что врага полностью или частично выбили из села и окрестностей.

Россияне вовсю пытаются смягчить огласку об их безумных потерях в составе 155 бригады морской пехоты. Они развернули целую информационную кампанию, что все не так страшно. Как правило, это свидетельствует об обратном.

Карта боевых действий 8 ноября:

Как продвигается наступление на Херсон

В Херсонской области о масштабном наступлении по состоянию на сегодняшний день речь не идет. Украинцы планомерно и взвешенно готовятся к освобождению правого берега Херсона.

Последние новости из Херсона: