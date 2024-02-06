Враг не прекращает террор, сует на Авдеевку: карта боевых действий за 6 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов – их личный состав и технику. Захватчики, нарушая законы войны, обстреливают гражданское население и наступают, несмотря на огромные потери.
Как информируют в командовании Вооруженных Сил 6 февраля, это уже семьсот тринадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В то же время в этом материале 24 Канала узнавайте, как выглядит карта боевых действий.
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Обстрелы не прекращаются
Важно прежде всего, что за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений. В общем оккупанты нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам:
- 7 ракетных ударов;
- 35 авиационных ударов;
- 90 обстрелов из РСЗО.
Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура,
– пишут в Генштабе.
Ситуация по направлениямВолынское и Полесское направления. В зоне ответственности ОСГВ "Север" – без существенных изменений.Северское и Слобожанское направления.
Линия фронта на Харьковщине: смотрите на карте от DeepStateЛиманское направление. Украинские воины отбили 20 атак врага неподалеку Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области.Бахмутское направление. Силы обороны отбили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещеевка Донецкой области.Авдеевское направление. Это – зона ответственности ОСГВ "Таврия". Защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Было отражено 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.
Российские оккупанты суют на Авдеевку: смотрите на карте от DeepStateМарьинское направление. Украинские воины продолжают сдерживать оккупантов неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 26 атак.
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Что происходит в районе Работино на Запорожье: смотрите на карте от DeepStateХерсонское направление. ОСГВ "Одесса" информирует, что Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 3 безуспешные штурмовые действия.
Потери оккупантов
- Как констатируют в Генеральном штабе, активными действиями ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают его вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктах управления и 3 складах боеприпасов противника.
- Кроме того, известно, что за минувшие сутки было ликвидировано 1 020 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения – 390 580 бойцов вражеского войска, что является невероятным результатом.