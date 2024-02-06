Враг не прекращает террор, сует на Авдеевку: карта боевых действий за 6 февраля

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов – их личный состав и технику. Захватчики, нарушая законы войны, обстреливают гражданское население и наступают, несмотря на огромные потери.

Как информируют в командовании Вооруженных Сил 6 февраля, это уже семьсот тринадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В то же время в этом материале 24 Канала узнавайте, как выглядит карта боевых действий.

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Обстрелы не прекращаются

Важно прежде всего, что за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений. В общем оккупанты нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам:

7 ракетных ударов;

35 авиационных ударов;

90 обстрелов из РСЗО.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура,

– пишут в Генштабе.

Ситуация по направлениям

В зоне ответственности ОСГВ "Север" – без существенных изменений.

Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски ВСУ на угрожающие направления. Также оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.ОСГВ "Хортица" информирует, что наши защитники отбили 8 атак у Синьковки Харьковской области. Там противник пытался прорвать оборону.

Линия фронта на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

Украинские воины отбили 20 атак врага неподалеку Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области.Силы обороны отбили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещеевка Донецкой области.Это – зона ответственности ОСГВ "Таврия". Защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Было отражено 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Российские оккупанты суют на Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Украинские воины продолжают сдерживать оккупантов неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 26 атак.

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Враг наступательных или штурмовых действий не совершал.Силы обороны отбили 2 атаки в районе Работино, что в Запорожской области.

Что происходит в районе Работино на Запорожье: смотрите на карте от DeepState

Потери оккупантов

Как констатируют в Генеральном штабе, активными действиями ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают его вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктах управления и 3 складах боеприпасов противника.

Кроме того, известно, что за минувшие сутки было ликвидировано 1 020 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения – 390 580 бойцов вражеского войска, что является невероятным результатом.

ОСГВ "Одесса" информирует, что Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 3 безуспешные штурмовые действия.