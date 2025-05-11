Три населенных пункта в Донецкой области: Deep State указали, где продвинулись россияне

Deep State выложили свой анализ изменений на карте боевых действий. Аналитики отмечают, что россияне продвинулись возле трех населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где продвинулись россияне на вечер 10 мая

В Генштабе рассказали, что в настоящее время продолжаются бои на пяти направлениях, в том числе на Курском.

Специалисты Deep State выложили свою оценку боевых действий.

Враг продвинулся возле Макеевки, Александрополя и Разлива,

– говорится в заметке Deep State.

Все эти населенные пункты относятся к Донецкой области.

Продвижение россиян на вечер 10 мая: о чем свидетельствует карта Deep State

К слову, путинское "перемирие" уже завершилось в полночь 10 мая. Оккупанты, конечно, воспользовались моментом и не только обстреливали наших бойцов и продвигались вперед. Они пытались выдать себя за воинов ВСУ. Для этого использовали скотч в цветах Сил обороны. Но "штирлицев" выдали цвет формы и жгут Эсмарха.