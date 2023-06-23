Россияне попытались отвоевать Макаровку, ВСУ продвигаются на Юге: карта боев за 23 июня
23 июня 2023, 08:34Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупационные силы сосредоточились на наступательных действиях на Востоке Украины. В то же время Силы обороны Украины развивают свое наступление на Юге.
Агрессор сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошли более 30 боевых столкновений.
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Оккупанты наступают на 4 направленияхНа Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки. Противник нанес авиаудар возле Кисловки, а также вел огонь по Харьковщине из артиллерии и минометов.
Оккупанты вели наступательные действия в направлении СиньковкиНа Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Невское Луганской области и Ивановка, Торское, Белогоровка, Диброва и Спорное Донецкой области. Также россияне применили артиллерию.
Оккупанты наступали в районе Белогоровки: картаНа Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Авдеевки. Враг нанес авиаудары возле Авдеевки и Невельского и осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой области.
Россияне наступали в районе Северного: карта боевНа Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Противник нанес авиаудар возле Красногоровки и осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой области.
Карта боев на Марьинском направлении
Россия пытается восстановить утраченное положение в районе МакаровкиНа Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Сторожевое, Макаровка Донецкой области и Левадное Запорожской области. Также россияне провели артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Макаровка на карте боевых действий
Какая ситуация на других участках фронтаНа Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное. Совершил обстрелы населенных пунктов Донецкой области.На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары в районах Богдановки, Белой Горы и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около десятка населенных пунктов Донецкой области.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары в районах Огурцово и Плетеневка Харьковской области. Также враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Сумской и Харьковской областей.
Силы обороны атакуют и обороняются
- В Минобороны 22 июня сообщили, что на Юге продолжается наступление наших сил на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские воины постепенно продвигаются вперед, имеют частичные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.
- На некоторых участках наши защитники продвинулись вперед и закрепляются на достигнутых рубежах.
- На Востоке в течение суток Силы обороны вели как оборонительные, так и наступательные действия. Украинские воины продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.
- Самые трудные бои на Лиманском направлении в районах Дибровы, Серебрянского лесничества и Григоровки Донецкой области.
- Силы обороны Украины в течение суток вели наступательные действия в направлении Белогоровка – Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.