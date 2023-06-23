Россияне попытались отвоевать Макаровку, ВСУ продвигаются на Юге: карта боев за 23 июня

Российские оккупационные силы сосредоточились на наступательных действиях на Востоке Украины. В то же время Силы обороны Украины развивают свое наступление на Юге.

Агрессор сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошли более 30 боевых столкновений.

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Оккупанты наступают на 4 направлениях

враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки. Противник нанес авиаудар возле Кисловки, а также вел огонь по Харьковщине из артиллерии и минометов.

Оккупанты вели наступательные действия в направлении Синьковки

враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Невское Луганской области и Ивановка, Торское, Белогоровка, Диброва и Спорное Донецкой области. Также россияне применили артиллерию.

Оккупанты наступали в районе Белогоровки: карта

противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Авдеевки. Враг нанес авиаудары возле Авдеевки и Невельского и осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Россияне наступали в районе Северного: карта боев

враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Противник нанес авиаудар возле Красногоровки и осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Карта боев на Марьинском направлении

Россия пытается восстановить утраченное положение в районе Макаровки

противник продолжает вести оборонительные действия. Враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Сторожевое, Макаровка Донецкой области и Левадное Запорожской области. Также россияне провели артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Макаровка на карте боевых действий

Какая ситуация на других участках фронта

Силы обороны атакуют и обороняются

враг нанес авиаудары в районах Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное. Совершил обстрелы населенных пунктов Донецкой области.противник нанес авиаудары в районах Богдановки, Белой Горы и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около десятка населенных пунктов Донецкой области.оперативная обстановка без значительных изменений.противник нанес авиаудары в районах Огурцово и Плетеневка Харьковской области. Также враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Сумской и Харьковской областей.